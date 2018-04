Biatlonistka Koukalová nebude závodit ani v příští sezoně

Loňská Sportovkyně roku to řekla serveru Sport.cz při akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, jejíž je patronkou a do které se ve středočeských Hořovicích osobně zapojila.

Koukalová naposledy závodila loni 19. března. Kvůli bolavým lýtkům nemohla od loňského léta naplno trénovat a v lednu oznámila, že nepojede na olympiádu do Koreje. Její případný návrat je momentálně v nedohlednu.



„Musím říct, že v tuhle chvíli si absolutně neumím představit, že bych se ještě někdy vrátila, ale zároveň to nechci vůbec uzavírat. Člověk nikdy neví a třeba za rok, za dva mi to bude chybět,“ řekla trojnásobná olympijská medailistka ze Soči.

Do příštího ročníku Světového poháru, jehož součástí bude i závod v Novém Městě na Moravě, nenaskočí. „Teď určitě vůbec nemám chuť se vracet někam zpátky,“ uvedla Koukalová, která předloni ovládla celkové hodnocení Světového poháru.

V nedávném rozhovoru pro časopis Glanc Koukalová hovořila o úzkostech a pocitu, že kromě rodiny a manžela ji lidé z okolí přestali podporovat. Tvrdila ale také, že věří, že v biatlonu ještě neřekla poslední slovo.



V průběhu března měla své fyzické potíže znovu řešit s fyzioterapeutem Pavlem Kolářem. O svém aktuálním zdravotním stavu v rozhovoru pro Sport.cz majitelka šesti medailí z mistrovství světa nehovořila. Motivaci k návratu k vrcholovému sportu ale nenašla a je jasné, že minimálně další rok se bude muset český biatlon obejít bez ní.

I při absenci největší hvězdy týmu získali čeští biatlonisté na olympijských hrách dvě medaile ve sprintu. Z bronzu se radovala Veronika Vítková, která byla díky stabilním výkonům jasnou českou jedničkou uplynulé sezony, stříbro vybojoval Michal Krčmář.