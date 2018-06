Futsalový brankář Gerčák míří z Vysokého Mýta do Sparty

dnes 10:25

Přestupová bomba. Takhle pojmenovalo vedení futsalové Sparty svůj poslední počin na hráčském trhu. Poté, co se Nejzbach Vysoké Mýto rozhodl nepřihlásit do příštího ročníku Varta futsal ligy, přechází do Sparty brankářská legenda Libor Gerčák.

„Svůj příchod do Sparty jsem probíral s několika lidmi. V první řadě se svým tátou, který je, stejně jako já, velký Sparťan, a také s trenérem reprezentace. Po poradě s oběma jsem se rozhodl pro přestup sem a zapojení se do projektu Sparty,“ řekl ke svému přestupu na webu Pražanů Gerčák. Jeho cíle pro příští sezonu nejsou zrovna malé. „Já, ale i trenér Beni Simitči a celý zbytek vedení toužíme po zisku mistrovského titulu. Věřím, že se nám se Spartou podaří prolomit nadvládu Chrudimi,“ plánuje Gerčák. Při vidině případného zisku mistrovského titulu nemyslí jen na sebe. „Titul bych chtěl vybojovat i přímo pro Beniho, protože je to velká osobnost naší ligy, které hodně obětoval. Zaslouží si ho,“ uznává Gerčák. Dvaačtyřicetiletý brankář ve Spartě doplní duo Ondřej Vahala - Tomáš Bezstarosti. V nejvyšší soutěži Libor Gerčák doposud nastoupil ve 384 zápasech a nasbíral v nich celkem 28 gólů a 79 asistencí. V českém národním dresu pak odchytal dalších 153 duelů.