Futsalista Michalec: Rohy proti Slavii nebyly sehrané na náhodu

„Zvolili jsme taktiku, že budeme Slavii hodně napadat. Asi se to ke konci poločasu projevilo, jelikož to bylo fyzicky náročné, a proto tam bylo to hlušší místo. Ale řekli jsme si, že se toho stylu nevzdáme, kousneme se a vydržíme až do konce,“ prohlásil Michalec.

Oním hluchým místem byl úsek mezi 16. a 17. minutou duelu, kdy Slavia rychle nabranou čtyřgólovou ztrátu umazala dvěma zásahy. Za chvilkové polevení však hráči žádný „kartáč“ v kabině o přestávce nedostali.

„Muselo se s tím počítat, že to nevydržíme celých 40 minut. Výpadek tam byl, ale ve výsledku nám to přineslo úspěch. Věděli jsme, že nesmíme Slavii nechat hrát, protože má technické hráče, kteří umějí kombinovat. To by nás pak stálo body,“ mínil Michalec.

Sám se na výhře 5:3 podílel jednou trefou, která se zrodila po standardní situaci. Z těch byl Nejzbach nebývale produktivní.

„Jsou sehrané už dlouho. Víme co chceme hrát, takže to nebyla žádná náhoda. Že je nepokryli, je jejich boj. To už si musí do svědomí sáhnout slávisti,“ usmíval se urostlý borec, který své parametry při gólovém okamžiku uplatnil naplno. V obležení dvojice soupeřů se stihl otočit a technickou střelou o tyč zvyšoval na průběžných 2:0.

„Byla to spíše taková protlačovaná. Šel jsem do toho hrubou silou a spadlo to tam,“ těšilo Michalce.

Osmadvacetiletý hráč měl i další velké možnosti, takže klidně mohl nasázet hattrick. „Jsem týmový hráč, takže mě to zase tak nemrzí,“ prohlásil Michalec. Momentálně je druhým nejproduktivnějším článkem mýtské sestavy. V posledních pěti kolech se do střelecké listiny nezapsal pouze jednou.

„Občas mi to tam napadá. Letos se zatím daří a snad mi to vydrží i dál,“ přál si. Zvýšenou osobní produktivitu přičítá změně kouče, ke které v Mýtě před sezonou došlo.

„Jsou náročnější tréninky. Možná se projevilo, že máme více síly a dokážeme situace ve vápně dohrát a zakončit,“ podotkl Michalec.

Nejzbach prožívá výtečnou sezonu. Bez cizinců se drží třetí v tabulce s obřím náskokem 18 bodů na soupeře za elitní osmičkou. Play-off by ho tedy rozhodně nemělo minout. „Chceme si vytvořit co nejlepší pozici. Pak už je to nová soutěž a uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Michalec.