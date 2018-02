Chrudimský futsalista Rešetár: V tréninku už pilujeme i věci na play-off

„Chceme vyhrát a v klidu se začít připravovat na vyřazovací boje. Byla by pro nás výhoda začít se chystat o nějaké dva tři týdny dřív než ostatní,“ uvažuje Lukáš Rešetár, jenž nedávno reprezentoval Českou republiku na Grand Prix v Brazílii.

Česká Lípa určitě nepatří k tomu nejlepšímu, co tuzemská soutěž nabízí. Ale přesto: Co pokládáte za její největší zbraně?

Jejich poslední zápasy jsem neviděl, ale když si vzpomenu na náš první vzájemný, tak ten se jim moc nepovedl (Chrudim vyhrála 6:1). Přišli k nim však nějací noví hráči, takže to by pro ně mohlo být oživení. Navíc ještě nemají jistou záchranu, takže si myslím, že se k nám určitě jedou porvat o dobrý výsledek. Spoléhat by mohli na brejky. Loni se u nás doma prezentovali hodně dobrou obranou, nakonec jsme se protrápili k vítězství 3:1.

Chrudim chce proti Lípě zpečetit první místo Průběh i výsledek zápasu mezi první Chrudimí a desátou Českou Lípou, který začíná dnes ve 20.00 hodin v Chrudimi, se dá do značné míry předpokládat - všichni tuší, že si Lípa s největší pravděpodobností žádné body neodveze. Ale i tak domácí tým nebere duel na lehkou váhu. „Utkání má pro nás maximální důležitost, protože výhra v něm nám přinese jistotu prvního místa po základní části,“ uvedl pro web ligy chrudimský kouč Felipe Conde. Postup z nejvyšší příčky by Era-Packu zajistil mnohem víc času na přípravu na vyřazovací boje. „S tou jsme sice začali už před jistou dobou, ale stále myslíme na to nejpodstatnější. Chceme být první a každou sérii začínat doma,“ prohlásil Conde. Trenér hostí Karel Kruliš si dobře uvědomuje, komu jeho tým čelí. „Chceme uhrát slušný výsledek před boji o záchranu,“ řekl.

Z brejků by mohl hrozit třeba Tomáš Fichtner, jenž navzdory horšímu postavení České Lípy patří k nejproduktivnějším hráčům Varta futsal ligy. Vyžádá si tedy vaši speciální pozornost?

Česká Lípa nepatří k těm soupeřům, u kterých bychom se připravovali na hráče nějak individuálně. O Tomášovi samozřejmě víme, že tým Démonů táhne, ale budeme se spíš chtít soustředit na vlastní hru. Pilujeme v tréninku pár nových věcí s ohledem na blížící se play-off.

Půjdete tedy do zápasu v klasické sestavě?

Bohužel máme problémy s pár karetními tresty, takže složení našich čtyřek bude asi trochu jiné, než bývá zvykem. Z tohoto pohledu by mohlo jít o zajímavý zápas.

Po vítězství Chrudimi v poháru se můžete soustředit pouze na domácí soutěž. Je to podle vás dobře, nebo týmu bude chybět zápasové vytížení?

Proběhla reprezentační přestávka. Teprve jsme najeli na standardní režim, kdy celý týden trénujeme a v pátek je zápas. Myslím si, že v této části sezony už to tolik nevadí. Přichází play-off a v něm je zápasový sled rychlejší. Na podzim nám sice chybělo jedno kolo Ligy mistrů, teď už to však bereme, jak to je.

Zmínil jste reprezentaci. Stihl jste se s ostatními po návratu z Brazílie rychle aklimatizovat?

Jsme doma už dva týdny. Nejtěžší byl ten první, to jsme byli všichni hodně unavení. Teď už je ale všechno v pohodě, jsme připraveni na návrat do ligy.

Do konce základní části zbývají dvě kola. Jak je pro vás důležité postoupit do play-off z prvního místa, o které bojujete se Spartou Praha?

Když dnes vyhrajeme, tak jsme první bez ohledu na to, jak dopadnou ostatní zápasy. Z tohoto pohledu určitě chceme zvítězit a v klidu se začít připravovat na vyřazovací boje. Byla by pro nás výhoda začít se chystat o nějaké dva tři týdny dřív než ostatní.

V posledním zápase jste porazili Plzeň 13:2. První vzájemné střetnutí ovšem skončilo remízou 2:2. Čím si vysvětlujete, že jsou výsledky tak diametrálně odlišné?

Těch důvodů bylo víc. V Plzni jsme rozhodně měli na výhru. Odehráli jsme dobré utkání, ale neproměňovali jsme šance. Co se týká utkání u nás, tak Plzeň přijela v dosti okleštěné sestavě a chybělo jim hodně hráčů. My jsme od podzimu výrazně vylepšili náš herní projev a nakonec z toho vzešel takový výsledek.

Do tohoto utkání nastoupila vaše nová posila Éverton, hned dal čtyři branky. Jak na vás zapůsobil? Čekal jste takový úvod?

Asi bych lhal, kdybych řekl, že ano. V době jeho přestupu jsem byl pryč, takže jsem ho viděl jen na pár trénincích. Každopádně na mě udělal velmi dobrý dojem, určitě to bude kvalitní hráč. Věřím, že bude pro tým přínosem. Snad mu ta produktivita vydrží.

V čem vy osobně vidíte jeho největší přednosti? Je to střelec, nebo může být prospěšný i jinak?

Necháme se překvapit, co v něm je. Teď proti Plzni to měl trochu jednodušší, ale na tréninku vypadá, že by mohl být střelcem. Velmi rád a dobře zakončuje. Pohybově je taky hodně nadaný. Vše se ukáže až v zápasech, kde nás někdo prověří trochu víc. Jsem na něj zvědavý.