Proti Rešetárovi. Futsalový mistr z Chrudimi začne v Plzni

„Vnímáme, že to bude zvláštní utkání,“ připustil na webu klubu chrudimský Tomáš Koudelka.

Era-Pack se na plzeňský Interobal začal intenzivněji chystat od pondělka, po vítězné generálce s pražskou Slavií (3:0).

„Plzeň v přípravě hrála dost zápasů, takže budeme vědět, co od ní čekat. Na začátek je to zdatným soupeřem. Chce bojovat o finále - a ne-li o to, aby nás sesadil. Bude to náročné utkání,“ tušil Koudelka.

Soupiska FK Era-Pack Chrudim v sezoně 2018-19 Brankáři:

1 Radek Hlouš 9. 12. 1980

15 Dmitro Litviněnko 16. 4. 1987

20 Jakub Žďánský 28. 5. 1986 Obránci:

6 Roman Mareš 15. 3. 1975

8 Max Weber Prates Goncalves Ribeiro (Max) 18. 11. 1983

9 Tomáš Koudelka 17. 12. 1990

13 Martin Doša 18. 7. 1992

Antonio Bagatini 19. 8. 1990



Útočníci:

4 Éverton Ribeiro Fontoura (Éverton) 24. 11. 1986

7 Michal Mareš 3. 2. 1976

11 David Drozd 12. 9. 1995

10 Pavel Drozd 12. 9. 1995

18 Matěj Slováček 8. 10. 1990

Dominik Balog 9. 9. 2001



Realizační tým:

Felipe Conde trenér

Zdeněk Formánek vedoucí týmu

Tomáš Brož lékař

Pavel Holeka lékař

Zdeněk Biben masér

Marek Bíško masér

Jeho mužstvo před Slavií zvládlo j eště tři další přáteláky. S polským Rekordem Bielsko-Biala sice Chrudim padla 2:4, ale Pinerolu Bratislava přetlačila 2:1 a ukrajinský Sokil Chmelnickij přehrála 4:2. Střelecky se v přípravě prosadila i nejvýraznější posila Era-Packu, Španěl Antonio Bagatini. Čisté konto na závěr předsezonního zápasového období proti Slavii je podle Koudelky dobrý příslib.

„Nuly si ceníme hodně. Už od příchodu trenéra si zakládáme na kvalitní hře v defenzivě a poctivě jsme na ní dlouhou dobu makali. Ukázalo se, že naše obranná hra prostě funguje,“ těšilo Koudelku.

Přitom na začátku duelu s Pražany měl výkon Chrudimi poměrně velké rezervy.

„Prvních deset minut hry měla Slavia více ze hry, my jsme byli zakřiknutí a hodně kazili. Postupem času jsme ale začali přebírat otěže zápasu my a vyjádřili to i gólově. Slavia následně odešla fyzicky, protože po pauze hrála asi jen na šest nebo sedm hráčů. My jsme drželi balon, jen je škoda, že jsme skóre j eště nenavýšili,“ sdělil Koudelka.

Letní příprava Era-Packu prý jinak zásadním způsobem nevybočila z dosud zaběhnutého rámce.

„Trenér Conde je tu již třetí sezonu, takže byla hodně podobná těm předchozím,“ konstatoval Koudelka. „Střetli jsme se se soupeři, se kterými se dobře známe. Hra se postupně zlepšovala; nyní j eště pracujeme na přechodu do útoku, abychom v něm byli nebezpečnější. Docela se to daří, hlavním cílem však bude to ukázat v Lize mistrů,“ pokračoval 27letý futsalista.

Liga mistrů neboli UEFA Futsal Champions League bude i letos v Chrudimi velké téma. Loni čeští šampioni poprvé nepostoupili ze základní skupiny, což by teď neradi opakovali.

„Plzeň i Litoměřice (ve 3. kole) budou chtít hrát futsal a to nám do Ligy mistrů může výrazně pomoci. Česká liga je nyní částečně na druhé koleji, protože prvotním cílem bude postup do elitní fáze v Evropě,“ uvedl Koudelka.