Start s klikou. O další bod se budou fotbalisté Chrudimi bít v pondělí

„Sparta měla na konci zápasu tři nebo čtyři šance, které naštěstí nedala, a my jsme urvali vítězství. Soupeř při power play nastřeloval míče na naši branku, má to dobře sehrané. Na to se do pondělního utkání musíme lépe připravit,“ uvedl pro stránky Varta futsal ligy střelec první chrudimské branky Matěj Slováček.

Á propos, ještě jeden důkaz vyrovnanosti obou finálových soupeřů: Chrudim musela zápas obracet. Po předčasném vyběhnutí gólmana Litviněnka, jehož mezi nohama prostřelil sparťan Brahimi, totiž už od 12. minuty prohrávala 0:1.

Stejně pak dopadla i celá první půle; Slováček srovnával až ve 25. minutě a krátce nato strhl výsledek na stranu úřadujícího mistra kapitán Rešetár.

„Bylo to složité a těsné utkání, přesně, jak jsme očekávali,“ podotkl na klubovém webu trenér Era-Packu Felipe Conde. „Podle mého názoru se nám první fáze zápasu povedla lépe - vytvořili jsme si spoustu šancí, ale paradoxně jsme ve skóre ztráceli,“ mínil.

O pauze se tak svoje svěřence pokoušel uklidnit, protože s předváděným výkonem byl jinak v zásadě spokojený.

„Druhý poločas byl ještě vyrovnanější s možnostmi na obou stranách a nám se dvěma góly podařilo otočit stav,“ těšilo brazilského kouče. „Zápasy týmů podobných kvalit rozhodují maličkosti,“ doplnil Conde.