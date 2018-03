Chrudimský Mareš po výhře nad Spartou: První půle byla katastrofální

„Rozhodující byla nevyužitá přesilovka Sparty a náš následný první gól,“ shodoval se na ligovém webu chrudimský lídr Roman Mareš s trenérem Pražanů Benim Simitčim a také s kapitánem Sparty Michalem Belejem.

Zmíněná početní převaha Sparty přišla ve 28. minutě, když za oplácení uviděl červenou kartu Brazilec Felipe, ale skóre duelu lídra tabulky s druhým v pořadí se měnilo až po ní. Vítěznou trefu domácích obstaral ve 32. minutě Lukáš Rešetár.

„Chrudim přežila oslabení a chvíli na to udeřila z nacvičené kombinace. Tu jsme si sice ukazovali, ale nezachytili jsme náběh a byl z toho gól. To, že jsme předtím nevyužili přesilovku, je trestuhodné,“ lamentoval sparťan Belej.

Od Rešetárova zásahu už sice Chrudim měla zápas pod kontrolou, ale Roman Mareš rozhodně nadšením neoplýval.

„V prvním poločase byla naše hra katastrofální. Nepomáhali jsme si, neběhali jsme a můžeme být rádi, že nás za to Sparta nepotrestala. Šancí si moc nevytvořila, ale my neměli už vůbec nic,“ uznali starší z bratrů Marešových.

Tak jako se Chrudim trápila v první části hry, ve druhé jí na vítězství stačilo pouhých pět minut. Vedle Rešetára se prosadili ještě ve 36. minutě Max a o minutu později přidal svůj pátý gól v novém dresu Éverton. „Po přestávce jsme se začali daleko lépe pohybovat a vytvářet si víc šancí. Vyhráli jsme zaslouženě, ale asi to nemělo být jen třígólovým rozdílem,“ uvědomoval si Mareš.

Možná i proto nebyl sparťanský trenér Simitči navzdory porážce nijak zvlášť zklamaný.

„Hráčům nemám prakticky co vytknout, a to až do chyby, kterou jsme udělali při prvním gólu. Tam Pimpolho bohužel ‚zaspal‘. Jinak ze sebe vydali úplně všechno,“ chválil svoje svěřence kouč Pražanů.