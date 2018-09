Futsalisté Chrudimi dál válí. Přetlačili i litoměřický Gardenline

„Nepodali jsme úplně optimální výkon, ale máme tři body, a to se počítá,“ zhodnotil stručně další vítězství Východočechů jeho útočník Matěj Slováček.

Právě on vstřelil v deváté minutě vítězný gól svého týmu, když zvyšoval na 2:0 pro hosty po volném přímém kopu.

„Tomáš Koudelka mi říkal, že ho nastřelí na zadní tyč, tak jsem tam běžel, odrazilo se to ke mně a spadlo to do brány,“ komentoval svou trefu Slováček.

Ve 35. minutě se ovšem Litoměřicím podařilo snížit, a po zbytek zápasu byly pro Chrudim hodně nebezpečným soupeřem.

„Věděli jsme, že to bude těžké, vyrovnané utkání. Ve druhé půli jsme měli šance na odskočení, ale nepovedlo se. Naštěstí jsme však vyhráli,“ opakoval sedmadvacetiletý hráč.

Další utkání v české nejvyšší soutěži na Chrudim čeká v pondělí od 20 hodin, kdy na domácí palubovce přivítá Českou Lípu.