Richtr o nehodě mladé pilotky: Smrt byla blízko, pomohli strážní andělé

Flörschová je po úspěšné operaci Sophia Flörschová se v Macau podrobila operaci, jež podle jejího otce byla úspěšná. Zákrok trval jedenáct hodin a otec Flörschové webu motorsport-magazin.com řekl, že proběhl dobře."Sophia je nyní na jednotce intenzivní péče, kde také stráví noc z pondělí na úterý," uvedl. Jeho dcera si při nehodě zlomila sedmý krční obratel, ale nemá poškozenou míchu.

Tu scénu viděli všichni.

Poškozený monopost Flörschové se odráží od vozu japonského pilota Šo Cuboie, míří přes bíločervenou bariéru, trhá pletivo a střetává se s několikametrovou konstrukcí.

Jenže co hrozivému momentu předcházelo?

Richtr nabízí následující verzi: Na dlouhé rovince v Macau se bočně srazily formule Flörschové a Jehana Daruvaly (řítily se rychlostí kolem 280 kilometrů v hodině), což nevydrželo zavěšení kol závodničina vozu a prasklo. Ten se pak stal neovladatelným.

„Formule si pak sedla ´na břicho´, což je strašný průšvih. Najednou nemá žádný brzdný účinek, nedá se zastavit. Jede skoro jako po ledě, následuje smyk. Zatáčkou zrovna projížděl Coboi a od jeho auta se Flörschová odrazila do vzduchu,“ popisuje, co se patrně na čínském městském okruhu stalo.

Richtr podotýká, že jde pouze o odhad. „Zatím je k dispozici málo záběrů,“ upozorňuje.

Co jste si pomyslel, když jste poprvé viděl nehodu Flörschové?

Že tam museli být přítomní snad všichni andělé strážní, co existují. Byl jsem v šoku a musel jsem přemýšlet, jak blízko smrti jsme se i po těch všech bezpečnostních opatřeních ve formulových závodech dostali. Bylo ohromné štěstí, že nikdo nezemřel, smrt byla skutečně blízko. Flörschová byla chráněná alespoň karbonovým kokpitem, ale co ti fotografové a traťový komisař? Kdyby je monopost zasáhl, je po nich.

Nehoda vyvolala značný rozruch. Laici tvrdí, že by teenageři neměli řídit formule, které jezdí téměř 300 kilometrů za hodinu. Co vy na to?

Po podobných nehodách vždy následuje řada emotivních, někdy až iracionálních reakcí. Podle mě by žádná omezení nikomu nepomohla. Jsem přesvědčený, že nedělní nehoda nevznikla na základě nějakého nezodpovědného přístupu k závodění. Na druhou stranu mám pocit, že nastupující generace, která vyrostla na playstationu, se vyznačuje redukovaným pudem sebezáchovy a nedostatkem respektu k tomu, že se může něco stát, že se někdo může zabít.

Neexistovali bezohlední piloti vždy? Těch příkladů by se přece našlo vícero.

Ano, ten problém je osobnostní, někdo má zkrátka více temperamentu. Jenže zádrhel vidím v tom, že momentálně je společenským trendem tolerance k agresi. Podívejte se na italského motorkáře Romana Fenatiho. Někomu sáhl během jízdy na brzdu a teď se po pár měsících vrací do světového šampionátu. Přitom mezinárodní motocyklistická federace už ho nikdy v životě neměla pustit na dráhu. Tím, že společnost toleruje více agrese, tak ti, co mají místo mozku piliny, mohou vyčnívat a dostávají se pak do takových problémů jako Fenati nebo Max Verstappen.

Máte na mysli jeho strkaní do francouzského závodníka Estebana Ocona po Velké ceně formule 1 v Brazílii?

Ano. Verstappen má obrovský talent, ale některé jeho projevy jsou zkrátka přes čáru. Ať už vyhrůžky novinářům typu „když se mě někdo ještě jednou zeptá na tuto otázku, praštím ho do hlavy“ nebo zmíněná inzultace soupeře. Skutečný problém je, že když se podíváte na čtenářské ankety, dvě třetiny lidí s ním souhlasí a schvalují jeho útok na Ocona.

Tomáš Richtr

O střetu Flörschové s Daruvalem říkáte, že nevznikl kvůli bezohlednosti či nedostatku sebezáchovy. Kde tedy mohla být chyba?

Víte, u té zatáčky se v Macau bourá, ať už se tam jede jakýkoliv závod. Zatáčka působí skoro jako splav, auta se tam podobně jako voda hromadí. Ta kombinace prostoru si říká o průšvih. To je jeden faktor. A pak je také nutné si uvědomit, že ve formuli stačí i lehounké pootočení volantem a hodně změníte směr. Není to jako v autě, kde musíte pořádně otočit volantem, tady stačí klidně i jeden úhlový stupeň. Ve vysoké rychlosti se pak bočně srazíte se soupeřovým vozem a zavěšení kola praskne.

Flörschová vletěla do konstrukce u trati ve velké rychlosti. Mnozí se diví, že nebrzdila. Jenže ke střetu s Daruvalou došlo ještě před brzdným bodem. A pak...

... pak formule ztratila veškerý brzdný potenciál. Neletěla tak rychle kvůli tomu, že Flörschová nevěděla co s pedály a volantem. Ona se stala, jak se říká, pasažérkou. A v tu chvíli bylo úplně jedno, jestli v autě seděla ona, jiný pilot nebo třeba Mickey Mouse.

Neukázalo se v Macau, že závodit na městských okruzích je zkrátka zbytečně riskantní?

Nemyslím si, že by byl problém kombinace ulice a formule. Mezinárodní automobilová federace nicméně dostala lekci, že pořád existují parametry, v tomto případě trajektorie letícího vozu, na které zapomínají. Pro další závody se určitě udělá nějaké bezpečnostní opatření, třeba se za tou zatáčkou vůbec nebude moct stát. Myslím si, že mnohem šílenější jsou závody na oválech. Stačí si vybavit Dana Wheldona a další závodníky, kteří na oválech zemřeli, nebo se vážně zranili. Úroveň toho rizika je tam hodně vysoká. Za třicet, padesát let se podle mě oválové závody zruší.

Podívejte se na video z havárie: