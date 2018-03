Coulthard: Formule jedna musí být hazard, Halo by Bianchiho nezachránilo

Až se v neděli seřadí na startovním roštu v melbournském Albert Parku 20 monopostů, bude to pro všechny přihlížející pohled, který formule jedna ještě nikdy nenabídla. Do Velké ceny Austrálie – a do nové sezony zároveň – se vydají piloti ve vozech vybavených kontroverzní konstrukcí zvanou Halo, tedy svatozář.

Ta má být pro jezdce andělem strážným, který je ochrání před uvolněnými pneumatikami, jež při drsných nehodách létají vzduchem a představují smrtelné nebezpečí. „Já se ale v kokpitu nikdy nebezpečně necítil,“ tvrdí David Coulthard, vicemistr světa z roku 2001 a nyní televizní komentátor závodů F1.



Prošedivělý Skot v sobě nezapře milovníka starých časů. Rád říká, že formule musí být hlučné a že piloti se mají starat jen a pouze o řízení. „Nikdy jsem se nemusel zaobírat rekuperací energie a dalšími technologiemi. Jsem rád, že jsem jezdil v době, v jaké jsem jezdil,“ vzpomíná na časy, kdy se ve vysoké rychlosti řítil po tratích.



Co si myslíte o systému Halo?

Chápu, že se věci mění a je potřeba se přizpůsobit trendům. Na druhou stranu si nemyslím, že se současní jezdci budou díky svatozáři cítit bezpečněji. V závodě na riziko nemyslí, soustředí se na řízení. Ať už to byl Jackie Stewart, Graham Hill nebo Ayrton Senna, všichni se vždy koncentrovali jen na trať a rychlost. Halo jistě snižuje riziko zranění, já ale věřím, že sport jako formule 1 musí být trochu nebezpečný, jinak přijde o pozornost lidí.

Souhlasíte tedy s kritikou vašeho bývalého parťáka z Red Bullu Marka Webbera, který považuje Halo za zbytečné?

Víte, každý má právo na názor. Já jsem nikdy nevydával zbytečnou energii na to, abych se hádal kvůli něčemu, co zkrátka už někdo zavedl. Vstanete ráno plní energie a měli byste ji investovat správným směrem. Nechtěl jsem HANS (systém ochrany krku a hlavy), ale došlo na něj. Nežádal jsem o Halo, ale je tady. Pokud zachrání někomu život, bude to skvělé. Ale třeba smrti Julese Bianchiho v roce 2015 po havárii ve Velké ceně Japonska by svatozář stejně nezabránila, na takový náraz je příliš slabá. Snad se osvědčí v jiných situacích.

Další z diskutovaných změn je konec grid girls. Zamlouvá se vám, že ze startovních roštů zmizí sličné dívky?

Je to kontroverzní téma. Nechci do něj nijak zabředávat, i když chápu, že to spoustu lidí zajímá. Zrovna nedávno se mě na to zeptali v Austrálii. Odpověděl jsem, že jsem ještě nepotkal žádnou grid girl, která by řekla: Díky bohu, že mě zbavili té otřesné práce.

David Coulthard v časech, kdy ve formuli 1 jezdil za Red Bull.

Do kalendáře F1 se letos vracejí dvě evropské Velké ceny. Vítáte, že se pojede na Hockenheimringu a okruhu Paula Ricarda ve Francii?

Myslím si, že je dobré respektovat historii. Bohužel okruh Paula Ricarda není tak zábavný jako třeba belgické Spa, ani nemá takovou historii jako italská Monza. Když jedete ve Spa, cítíte se jako na horské dráze. To ve Francii není, trať je sice rychlá, ale hrozně plochá. Návrat Hockenheimu vítám, Německo udělalo pro motorsport hodně a tamní fanoušci si zaslouží svou Grand Prix. Mrzí mě ale, že se okruh oproti minulosti změnil. Dříve to bylo závodění v lesích ve vysoké rychlosti. Nyní? Upřímně, tribuna je sice pěkná, ale trať není ničím výjimečná.

Kdo podle vás bude vládnout letošnímu šampionátu F1? Věříte v nadvládu Mercedesu?

Pokud byste chtěl snadno vydělat peníze, vsaďte si na Mercedes. Doufám ale, že Ferrari bude opět silné a že se k této dvojici týmů přidá také Red Bull. Byl bych rád, kdyby byla sezona zase dramatická, vždyť loni Ferrari klidně mohlo vyhrát titul mistra světa. Sebastian Vettel měl k tomu blízko.

Titul obhajuje Lewis Hamilton z Mercedesu. Na stránkách Telegraphu jste ho přirovnal k legendárnímu Sennovi, proč?

Vždy bude spousta lidí říkat, že Senna byl jen jeden, další zase upozorní, že Senna byl Brazilec, kdežto Hamilton je Brit, ale pokud se budeme bavit o jezdeckém umění, považuji Hamiltona za Sennu současné generace. Je výjimečný, extrémně rychlý, pravidelně poráží ostatní. Nechává za sebou své konkurenty, včetně Vettela. F1 by si to měla uvědomit a začít ho uznávat jako velikána své doby. Lidé se topí vzpomínkami na osmdesátá a devadesátá léta, vzpomínají na Sennu či Michaela Schumachera a Hamiltona trochu opomíjejí.

Je právě Hamilton rockovou hvězdou, kterou současná formule jedna potřebuje?

Víte, můžete mít Hamiltona rádi a také nemusíte, nicméně dokáže na sebe strhnout pozornost. Formule jedna každopádně potřebuje dál hledat zajímavé piloty, kteří osloví mladé lidi a přitáhnou nové diváky. Vezměte si mého syna, je mu devět let a F1 vůbec nesleduje. I když v ní pracuji, ten sport mu nic neříká. Popularitě mezi novou generací by určitě pomohlo, kdyby titul získal mladík Max Verstappen.

Je to váš nejoblíbenější pilot ze startovního pole, které v neděli uvidíme v Austrálii, že?

Ano, k němu a Danielu Ricciardovi mám coby k pilotům Red Bullu nejblíže. Maxe navíc znám odmala.