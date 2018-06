Hamilton chce v Rakousku zastavit neustálé změny v čele formule 1

Hamilton před týdnem díky novému motoru s velkou převahou zvítězil ve Francii a vrátil se do čela průběžného pořadí. Před Vettelem vede o 14 bodů a na trati ve Spielbergu by měl stoupající formu potvrdit. Mimo jiné i proto, že od návratu okruhu do kalendáře šampionátu tam Mercedes ovládl všechny čtyři dosavadní závody.

Charakteristika okruhu Spielberg, Rakousko Délka okruhu: 4,326 km

Délka závodu: 71 kol = 307,020 km

Počet pravých zatáček: 7

Počet levých zatáček: 2

Počet Velkých cen: 29 (v roce 2014 se jelo poprvé od roku 2003 a na zrekonstruované trati)

Nejvíce vítězství: Alain Prost (Fr.) 3 - McLaren 6

Nejvíce pole position: René Arnoux (Fr.), Nelson Piquet (Braz.) a Niki Lauda (Rak.) 3 - Ferrari 7

Nejrychlejší kolo v závodu: Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2017: 1:07:411

Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Valtteri Bottas (Fin./Mercedes), 2017: 1:04,251

Nejrychlejší závod: Valtteri Bottas, 2017: 1:21:48,523

Vítězové předchozích závodů: 2014 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2015 - Nico Rosberg, 2016 - Lewis Hamilton, 2017 - Valtteri Bottas

V letech 2014 a 2015 v Rakousku triumfoval Nico Rosberg, poté Hamilton a loni Valtteri Bottas. „Je to dobrá trať, navíc se nám tam v minulosti dařilo, takže nevidím důvod, proč by se to mělo teď změnit,“ prohlásil čtyřnásobný mistr světa a obhájce titulu Hamilton.

Jak se ale Mercedes v sezoně už několikrát přesvědčil, žádná dominance nemusí trvat věčně. „Vedení se neustále mění a neočekávám, že by to mělo být jinak. Myslím, že to bude hlavní příběh celé sezony,“ prohlásil šéf stáje Mercedes Toto Wolff.

Na domácí trati věří v úspěch také Red Bull, který už zásluhou Daniela Ricciarda vyhrál dva závody v sezoně. Zbývajícími vítězi jsou Hamilton a Vettel s třemi triumfy. „Poslední dvě zatáčky - zejména v současných vozech - jsou moje nejoblíbenější,“ uvedl Ricciardo.

„A nesmíme zapomenout ani na to, že při Velké ceně Rakouska se také dočkám jednoho z mých nejoblíbenějších jídel - vídeňského řízku. S trochou brusinek a s citronem, víc si přát nemůžu. Myslím, že přes víkend jich sním tak šest až dvanáct,“ přidal.

V pátek jsou ve Spielbergu na programu tréninky. Sobotní kvalifikace odstartuje v 15 hodin, nedělní závod v 15:10.