Vrátí se Vettel do čela? Formule zavítá do Maďarska, pak bude letní pauza

Vettel si na Hockenheimu jel pro jasné vítězství, jenže v závěru nezvládl zatáčku na mokré trati, skončil v bariéře a závod nedokončil. Pro nečekaný triumf si tak po startu až ze 14. místa dojel Hamilton a po 11 závodech z 21 vede pořadí šampionátu o 17 bodů před Vettelem.

Před Velkou cenou Maďarska, kde vyhrál dva z posledních tří závodů, si však Vettel věří. „Každý ví, co dokážeme. Opakovaně jsme potvrdili, že máme silné auto. Takže myslím, že máme víc důvodů být teď sebevědomí než ostatní,“ prohlásil čtyřnásobný mistr světa.

Hamilton je o něco opatrnější, přestože mu s pěti triumfy patří rekord Hungaroringu. „Většinou nám to tady moc nejezdí,“ uvedl čtyřnásobný mistr světa. „Na síle motoru tady moc nezáleží, tak snad tady větší výkon Ferrari bude k ničemu a budeme s nimi vyrovnaně bojovat,“ dodal.

Na technickém okruhu by navíc mohl být nebezpečný i Red Bull, jehož vozy se výkonem s dvojicí favoritů nemohou rovnat. „Red Bull tady bude hodně rychlý. Jsem přesvědčený, že jim to tady bude sedět. Takže to bude hodně vyrovnaný závod, ale věřím, že to zvládneme,“ přidal Hamilton.

O možném vítězi hodně napoví už sobotní kvalifikace, protože na Hungaroringu se špatně předjíždí a dokonce se mu ve srovnání se slavným městským okruhem přezdívá „Monako bez bariér“. „Ale jestli nás Velká cena Německa něco naučila, tak to, že papírové předpoklady neurčují výsledky závodů,“ dodal šéf Mercedesu Toto Wolff.

V Maďarsku jsou v pátek na programu tréninky a sobotní kvalifikace odstartuje stejně jako nedělní závod v 15 hodin. Jde také o poslední Velkou cenu před tradiční letní přestávkou, dalším závod se pojede až koncem srpna v Belgii.