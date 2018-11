Škatulata, hejbejte se! Formule 1 v roce 2019 bude plná změn

„Lewis si zaslouží být mistrem světa. Byl to náročný rok a dneska jsem bojoval do posledního kola, ale Lewis závod kontroloval. Příští rok jim to chceme ještě víc zkomplikovat,“ říkal v cíli Vettel.

Že tento Němec v „dresu“ Ferrari bude už za pár měsíců zase v boji o titul nahánět Brita ve službách Mercedesu, je jedna - ne-li jediná - z mála jistot, která F1 po letošním ročníku zůstala.

Jinak lze vše ostatní vymazat z paměti. Po letech přestupového klidu se totiž až na dvě výjimky (Mercedes, Haas) výrazně proměnilo personální složení stájí.

Po 17 letech skončil v šampionátu Fernando Alonso, dvojnásobný mistr světa. Jezdec s druhým největším počtem startů (312), kterému Chase Carey, šéf F1, při loučení vzkázal: „Sporty jsou postavené na hrdinech, šampionech, hvězdách. Fernando je vše z toho a ještě víc. Má fanoušky po celém světě a nemůžeme být dostatečně vděční za to, co pro sport udělal.“

F1 tak příští rok - i vzhledem k jeho absenci - bude jiná. Znovu omladí, neboť angažmá získali první dva piloti z F2: George Russell a Lando Norris.

Možná se dočká i ten třetí v pořadí; Alexander Albon je vážným kandidátem na poslední volnou sedačku pro sezonu 2019, kterou teď nabízí Toro Rosso.

Chystá se ale i jeden velký návrat. Po strastiplných devíti letech se v závodech F1 zase objeví Robert Kubica. Tedy Polák, který málem při jedné regionální rallye přišel o život a dodnes má po několika operacích omezenou hybnost ruky. Místo získal u Williamsu, kde už letos dělal testovacího pilota. „To, že se příští rok vrátím do F1, je jedním z mých největších úspěchů,“ řekl.

Za pár týdnů mu bude 34 roků, což z něj po Räikkönenovi (39) dělá druhého nejstaršího pilota v poli. „Má za sebou těžké roky a je super, že dostal šanci. Bude vzrušující pro celý sport vidět ho znovu v akci,“ uvedl Hamilton.