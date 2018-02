Kubica při oficiálním comebacku ve formuli 1 zajel sedmý čas

Měl ale také o něco příznivější podmínky než ruský jezdec, který dostal před nedávnem od týmu před Kubicou přednost a vytvořil závodní dvojici s Kanaďanem Lancem Strollem.

Třiatřicetiletý Kubica se pokouší o návrat do šampionátu F1 po havárii v rallye z roku 2011, při níž málem přišel o pravou ruku. V minulém roce absolvoval neoficiální testy s Renaultem a v závěru sezony i s Williamsem, závodní místo v monopostu ale vítěz Velké ceny Kanady z roku 2008 nakonec nezískal.

„Bylo fajn se zase vrátit do kokpitu a řídit nejnovější auto. Jsem šťastný,“ řekl Kubica a přiznal, že mu současná role náhradního a testovacího jezdce vyhovuje víc, než čekal. „Zjistil jsem, že mě to baví, přitom jsem pochyboval. Samozřejmě je to něco jiného než závodění, ale pořád je to možnost řídit auto,“ dodal Kubica.

Jezdci dnes absolvovali jízdy v teplotách i kolem bodu mrazu, objevily se dokonce i sněhové vločky. Nejrychlejší byl čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel z Ferrari, časem 1:19,673 byl německý pilot o 303 tisícin lepší než finský konkurent z mistrovského Mercedesu Valtteri Bottas. Za nimi se umístili Stoffel Vandoorne z McLarenu a Max Verstappen z Red Bullu.