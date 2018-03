Hamilton. A další? Kdo má šanci sesadit britského šampiona z trůnu F1?

Už zase prý britského pilota v zimní pauze sžíraly otázky, jestli nenastal čas skončit. Jestli se ještě může zlepšit a jestli je pořád dost hladový.

Odpověděl si: Ano, jsem!

A tak v neděli v Melbourne odstartuje jeho hon za pátým titulem mistra světa. „Každý rok je to těžší, což se mi líbí. Jsem rád, když je přede mnou obrovská hora a já ji musím zdolat. Fyzicky jsem na tom lépe, nabral jsem svaly a cítím se skvěle i psychicky,“ vypráví.

V zimní pauze jezdil na snowboardu v Japonsku, surfoval na Havaji a lyžoval v Coloradu. Od vedení stáje dostal prostor odpočívat, Mercedes ho „zbytečně“ nehonil po reklamních akcích. A šéf stáje Toto Wolff tvrdí: „Lewis je pro mě zosobněním hladu po úspěchu. Po pauze se vrátil s obrovskou motivací.“

Není sporu - on je největším favoritem sezony, však i sázková kancelář Tipsport mu na titul vypsala nízký kurz (1,7). Očekává se, že letos dosáhne na 70. vítězství, čímž se přiblíží k „nepřekonatelnému“ schumacherovskému rekordu (91).

A získá-li Mercedes i popáté za sebou double (titul mezi jezdci i týmy), vyrovná se neporazitelnému Ferrari z počátku milénia. „Vyrovnat se éře Michaela Schumachera je teď náš nový cíl,“ netají se Wolff.

Sebastian Vettel na trati Velké ceny Abú Zabí

Ale je tu jistá naděje, že sezona nemusí být one man show. Předsezonní testy naznačily a kurzy bookmakerů potvrzují, že Hamiltona má opět nejvíce nahánět Sebastian Vettel (kurz 4,5) z Ferrari. A přidat by se měl i zázračný mladík z Red Bullu jménem Max Verstappen (8).

„Musíme si dát pozor, protože ze strany Ferrari a ještě víc ze strany Red Bullu cítím silnou konkurenci. Jejich motivace sesadit nás z trůnu jim dává dodatečnou sílu,“ míní Niki Lauda ze stáje Mercedes.

A i on chválí Verstappena: „Takovou kombinaci mladosti, rychlosti a agresivity jsem ještě nikdy nezažil. Když bude mít v hlavě pořádek, může dokázat velké věci.“

Max Verstappen slaví triumf ve Velké ceně Malajsie.

Hamilton souhlasně kývne hlavou, pak ale jako očekávaný suverén sezony řekne: „Dokud do toho budu moci mluvit, tak udělám všechno pro to, aby nevyhrával.“

Ale zpět k testům. Ty sice leccos odkryjí, zároveň je nelze brát smrtelně vážně. Týmy v nich často „blafují“, neodkrývají své karty, volí jinou taktiku. A tak třeba Vettel skvělých časů dosáhl s lehčím vozem, zatímco Mercedes povětšinou jezdil v závodním módu - tedy s plnou nádrží a na tvrdších pneumatikách. Takže jaké to bude v reálu?

Vettel - stejně jako čtyřnásobný mistr světa Hamilton - tvrdí: „Mercedes je favorit, a když se k němu přiblížíme ještě víc než vloni, bude to skvělé. Ale titul je můj osobní cíl a chci ho pro Ferrari vyhrát, protože je to nejslavnější tým v F1 a stáj s nejbohatší historií.“

Lewis Hamilton ze stáje Mercedes při testech v Barceloně

Mimochodem - letos je to přesně deset let od posledního titulu stáje z Maranella. Tehdy ho získal Kimi Räikkönen, letos Vettelův druh v rudém týmu.

Ti, kteří se vydávají na „lov“ Hamiltona, to však mají letos zase v něčem složitější. Změny technických pravidel nutí týmy k větší spolehlivosti, beztrestně se v sezoně oproti loňsku smí měnit jen tři pohonné jednotky. Navíc přibyl jeden závod.

A právě spolehlivost je doménou německé značky. Vše tedy nasvědčuje, že F1 znovu čeká tažení Mercedesu za titulem. Toto Wolff však touží po probuzení konkurence.

„Dlouhodobá nadvláda jednoho týmu v očích fanoušků poškozuje formuli, není to taková zábava. Už jsme to viděli v minulosti u Ferrari a nedávno u Red Bullu. Nejzdravější pro F1 vždycky bude velká konkurence, kdy bude několik stájí ve hře o titul do poslední chvíle. Tyhle ingredience prostě potřebujeme.“

Tak snad se jich F1 dočká.