Hamilton uznal, že ho Räikkönen netrefil schválně. Přijal jeho omluvu

Hamilton se poté sice dokázal probojovat na konečné druhé místo, ale v hodnocení seriálu narostlo jeho manko na vedoucího Sebastiana Vettela z Ferrari na osm bodů.

Čtyřnásobný mistr světa incident bezprostředně po domácím závodě, ve kterém usiloval o pátý triumf za sebou, velmi těžce nesl a obvinil italskou stáj, že to udělala úmyslně.

Mimo jiné i kvůli tomu, že k podobné kolizi došlo ve Velké ceně Francie mezi Vettelem a druhým pilotem Mercedesu Valtterim Bottasem. „Někdy prostě melete hlouposti a je potřeba se z toho poučit,“ uznal dnes na instagramu chybu Hamilton. „Kimi se omluvil, já to přijal a už je to za námi. Byl to závodní incident, nic víc,“ dodal.

O Ferrari se otřel také šéf Mercedesu Toto Wolff. „Je smůla, že nás podruhé takhle vyřadili. Jak řekl James Allison (technický ředitel Mercedesu): ‚Myslíš, že to byl úmysl, nebo neschopnost?‘ Asi záleží na úhlu pohledu,“ řekl po nedělním závodě.

Komentář naštval vedení italské stáje. A především proto, že Allison donedávna působil právě ve Ferrari.

„Jsme v Anglii, kde se nás vždycky snaží poučovat, abychom se chovali jako gentlemani. Ale možná by měli začít u sebe,“ prohlásil šéf Ferrari Maurizio Arrivabene.

„Tohle mě opravdu vytočilo. Byl to fantastický souboj, který se líbil fanouškům. Ještě určitě uvidíme spoustu podobných soubojů, které vyhraje Mercedes, a pro nás je tohle lekce, abychom to na rozdíl od nich zvládli a zachovali si tvář,“ dodal Arrivabene.

Mercedes poté reagoval, že Wolff vytrhl Allisonova slova z kontextu, a uznal, že nešlo o úmyslnou kolizi. „Víme, že to byla z Kimiho strany hloupá chyba, stejně jako u Seba ve Francii. K závodění to patří, ale je jasné, že když se to stane dvakrát ve třech závodech, tak vás to naštve,“ napsala stáj na twitteru.