Když táta koupí ve formuli 1 krachující tým, aby se syn netrápil

Motorsport

Zvětšit fotografii Kanadský podnikatel Lawrence Stroll | foto: Profimedia.cz

dnes 7:59

Lawrence Stroll je věru bohatý muž. Tak bohatý, že svého syna Lance i díky penězům dostal až do formule 1 (do jeho kariéry napumpoval víc než dvě miliardy korun). A tak bohatý, že když teď potomek výsledkově strádá v živořícím Williamsu, přikoupil rovnou celý tým, aby „byl doma klid“. A kde brzy dostane Lance lepší auto, aby to nebyla taková ostuda.