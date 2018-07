Triatlonový svátek v Česku. Dorazí i pětinásobný mistr světa Gómez

Co triatlonisty v sobotu Praze čeká?



Celkem 1,9 kilometru plavání kolem Střeleckého ostrova, 90 kilometrů na kole jižně od Prahy a 21 kilometrů běhu i po náplavce.

„Bude to svátek triatlonu v Čechách. Na letošní ročník se připravujeme od chvíle, kdy ten loňský skončil. Skloubit zájem institucí, partnerů a samotných závodníků je totiž náročné a u nás je to skutečný unikát. Závidí nám to i na ostatních podnicích Challenge,“ říká předsedkyně České triatlonové asociace Lenka Kovářová.

Startovní listina je oproti loňsku o třetinu bohatší.

Do Prahy dorazí na 1500 závodníků, z toho skoro padesátka profesionálů z celého světa.

Přijede i hvězda z největších – pětinásobný mistr světa v triatlonu a vítěz loňské série Ironman Javier Gómez.

Španělský triatlonista Javier Gómez.

„Jsem rád, že Javier kývl a že jsme se nakonec domluvili. Sice se známe osobně, ale stejně všechno jde přes jeho manažera. Nakonec to bylo tak, že on si vybral náš závod, ne že my jsme si vybrali jeho. I to svědčí o tom, že loňský první ročník měl ve světě pozitivní reakce. Je pro nás pocta, že si nás vybral,“ říká trojnásobný účastník olympijských her a bývalý triatlonista Filip Ospalý.



Gómez patří mezi největší triatlonové hvězdy světa.

A to i přesto, že na olympijských hrách měl zatím tolik smůly. V Pekingu doběhl čtvrtý se zraněním, v Londýně bral stříbro a do Ria vůbec neodcestoval, dva měsíce před odletem spadl a zlomil si loket.

Do Prahy však nyní dorazí, stejně jako obhájce triumfu Pieter Heemeryck, mistr světa v dlouhém triatlonu Pablo Dapena nebo německý reprezentant Maurice Clavel.

Se zahraničními šampiony změří síly česká špička v čele s Petrem Vabrouškem, Tomášem Renčem, Lukášem Kočařem nebo Pavlem Petráskem. Mezi ženami se představí Simona Křivánková, Helena Kotopulu nebo Lenka Králová.

Dopravní informace Z důvodu konání závodů dojde ve dnech 27. a 28. července k jistým dopravním opatřením. Výluky se týkají provozu tramvají v úseku Národní divadlo – Újezd (9, 22, 23, 41) a Národní divadlo – Palackého náměstí (17) v sobotu 28. července v čase od 0:00 do 24:00. Tramvaje budou vedeny po objízdných trasách. Dále v čase od 12:00 do 17:00 budou dočasně zrušeny zastávky BUS MHD a PID v okolí ulice Strakonická směrem do centra pro oblasti Lahovice, Lahovičky, Chuchle, Most Závodu Míru a další. Více informací naleznete na www.dpp.cz. Z důvodu konání závodu budou uzavřeny komunikace Zborovská, Most Legií, Strakonická, Janáčkovo nábřeží Břežanské údolí, Most Závodu míru a Nádražní ulice ve Vraném nad Vltavou. Seznam všech uzavřených lokalit, ulic s částečným omezením jízdy a ulic se zákazem zastavení naleznete na www.challenge-prague.com.

„Letos mám mimořádnou formu. Kde jsem startoval, tam se mi to povedlo. Budu rád, když to v Praze potvrdím a budu se rvát o přední umístění. Pro mě je závodění doma spíše motivací než tlakem,“ usmívá se Renč.

V kategorii TRY-ATHLON si bude moci trať vyzkoušet veřejnost, 116 účastníků v sobotu absolvuje svůj vůbec první půlmaraton v životě.

Závodit bude také padesát tříčlenných štafet, a také děti a mládež do 15 let.

„Co se týče fanoušků, očekáváme ještě větší nárůst než u závodníků. Vidět najednou plavat více než tisíc lidí kolem Střeleckého ostrova se vám nepoštěstí každý den,“ usmívá se Kovářová. „Vstupné je zdarma, závodníci podporu diváků milují. Nechceme jim proto jakkoli bránit a iniciujeme i fandící zóny mimo Prahu na cyklistických částech.“

Zázemí závodu vznikne přes noc z pátku na sobotu. Organizační tým má pouhých sedm hodin na výstavbu celého zázemí.

„Když uděláme chybu, nemůžeme ji napravit. Celá ta sedmihodinová příprava musí být hodně precizní,“ říká ředitel závodu Tomáš Vrzák.

Musí stihnout rozložit 4,5 tisíce metrů čtverečních koberců, usadit šest kilometrů plotů pro zajištění bezpečnosti závodníků. Na mostě Legií vznikne 300 metrů dlouhé cyklistické depo, o plynulost dopravního provozu se postará 900 dopravních značek a bude připraveno 20 tisíc litrů vody pro závodníky.

Triatlonový svátek v Česku je připraven.