Nejlevnější klub NBA je za miliardu dolarů, NY Knicks za 3,6 miliardy

dnes 15:43

Od New York Knicks až po New Orleans Pelicans. Poprvé v historii má každý ze třiceti klubů basketbalové NBA hodnotu přes miliardu dolarů (asi 20,6 miliard korun). Uvádí to nové vydání odborného magazínu Forbes.

Tím vůbec nejcennějším zůstávají New York Knicks s hodnotou 3,6 miliard dolarů (asi 74,1 miliard korun). Působí totiž na největším z amerických trhů. Těsně za Knicks se opět umístili Los Angeles Lakers (3,3), následují mistrovští Golden State Warriors (3,1), Chicago Bulls (2,6) a Boston Celtics (2,5). Tedy další kluby z velkých amerických měst. Cenu za sedmý Houston Rockets 2,2 miliardy dolarů určil letní prodej klubu. Právě tuhle sumu vydal texaský miliardář Tilman Fertitta. Jedná se o nejvyšší částku, která kdy byla za americký sportovní klub vydána. Tilman Fertitta jako nový majitel Houston Rockets Dan Gilbert, majitel Cleveland Cavaliers Washington Wizards, za které hraje český basketbalista Tomáš Satoranský, obsadili čtrnáctou příčku s hodnotou 1,35 miliardy. O jednu pozici se tak dostali i před loňského finalistu Cleveland Cavaliers, který je podle zdrojů Forbesu jediným klubem NBA ve ztrátě. Za minulou sezonu tratil jeho majitel Dan Gilbert 6,2 milionu dolarů. V průměru kluby vydělaly 52 milionů. Nejvíce dvě kalifornské organizace - Lakers 115,4 milionů a Warriors 91,9 milionů. Nejmenší hodnotu mají Charlotte Hornets (1,05), patřící nejbohatšímu sportovci historie Michaelu Jordanovi, Memphis Grizzlies (1,025) a New Orleans (rovná 1 miliarda). Michael Jordan, majitel Charlotte Hornets, nesouhlasí s rozhodčím. Ligový průměr je 1,65 miliardy, což je o 22 procent více než loni. Před čtyřmi lety byla průměrná hodnota 634 milionů dolarů. Za růstem stojí zejména nový devítiletý kontrakt s televizní společností ESPN za 24 miliard dolarů, což je třikrát více než předchozí smlouva. Přehled cen jednotlivých klubů NBA odhad Forbes 1. NY Knicks - 3,6 miliardy (změna hodnoty oproti minulému roku +9 %)

2. LA Lakers - 3,3 miliardy (+10 %)

3. Golden State Warriors - 3,1 miliardy (+19 %)

4. Chicago Bulls - 2,6 miliardy (+4 %)

5. Boston Celtics - 2,5 miliardy (+14 %)

6. Brooklyn Nets - 2,3 miliardy (+28¨%)

7. Houston Rockets - 2,2 miliardy (+33 %)

8. LA Clippers - 2,15 miliardy (+7 %)

9. Dallas Mavericks - 1,9 miliardy (+31 %)

10. Miami Heat - 1,7 miliardy (+26 %)

11. San Antonio Spurs - 1,55 miliardy (+32 %)

12. Toronto Raptors - 1,4 miliardy (+24 %)

13. Sacramento Kings - 1,375 miliardy (+28 %)

14. Washington Wizards - 1,35 miliardy (+35 %)

15. Cleveland Cavaliers - 1,325 miliardy (+10 %)

16. Portland Trail Blazers - 1,3 miliardy (+24 %)

17. Phoenix Suns - 1,28 miliardy (+16 %)

18. Oklahoma City Thunder - 1,25 miliardy (+22 %)

19. Orlando Magic - 1,225 miliardy (+33 %)

20. Utah Jazz - 1,2 miliardy (+32 %)

21. Philadelphia 76ers - 1,18 miliardy (+48 %)

22. Indiana Pacers - 1,175 miliardy (+34 %)

23. Atlanta Hawks - 1,15 miliardy (+30 %)

24. Denver Nuggets - 1,125 miliardy (+26 %)

25. Detroit Pistons - 1,1 miliardy (+22 %)

26. Milwaukee Bucks - 1,075 miliardy (+37 %)

27. Minnesota Timberwolves - 1,06 miliardy (+38 %)

28. Charlotte Hornets - 1,05 miliardy (+35 %)

29. Memphis Grizzlies - 1,025 miliardy (+30 %)

30. New Orleans Pelicans - 1 miliarda (+33 %)