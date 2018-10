Se Štíry by elitní asistent Hejplík rád hrál florbalovou superligu

Rekordní návštěva a jeden z nejzvučnějších tuzemských týmů. Pro florbalisty Štírů to byl zápas roku - na pohárový duel s Tatranem Střešovice dorazilo do českobudějovické sportovní haly téměř 900 diváků.

Zápas v bouřlivé atmosféře si užil i Václav Hejplík. A ukázal fanouškům, že přihrávat spoluhráčům na góly umí nejen v první lize, ale i proti špičkovým mančaftům.

„Hráli jsme jakoby v křeči. Asi proto, že jsme měli v hlavách, jaký tým proti nám stojí. Tatran je skvělý a hrají za něj reprezentanti. Výsledek 4:12 tak pro nás nakonec není tolik špatný. Chtěli jsme se hlavně předvést před diváky, kteří nás celý zápas hnali kupředu,“ hodnotil po náročném utkání Hejplík. Proti Střešovicím si připsal dvě asistence.

Potvrdil tak svou letošní roli klíčového nahrávače Štírů. V první lize už nasbíral 11 nahrávek a s připočtením dvou vstřelených branek stojí v čele týmového kanadského bodování. To je na obránce slušný počin.

„Kluci si proti loňsku nabíhají do lepších pozic a prostě to trefují. Často i do prázdné branky,“ těší Hejplíka práce útočníků.

Výrazně tak přispívá k tomu, že se nováčkovi soutěže zatím daří. Přestože prioritou je pro Štíry udržení se v první lize, po devíti zápasech jsou ve středu tabulky sedmí. Pětadvacetiletý obránce si však uvědomuje, že sezona ještě není ani v polovině a někteří soupeři mohou posílit o superligové hráče.

„Tempo je mnohem rychlejší a souboje tvrdší než loni v národní lize. Vidí to i diváci na tribunách. Rozhodčí souboje tělem většinou pouští, naopak se píská skoro každý ťuk hokejkou,“ porovnává odchovanec budějovického klubu.

„Vážil jsem jen 54 kilo“

Florbal začal hrát v 15 letech a zanedlouho se přesunul k A týmu Štírů. Ještě jako útočník. Do obrany se dostal až před třemi lety, kdy si při experimentech se sestavou prohodil post se spoluhráčem Ondřejem Havelkou. A už na něm zůstal.

„Florbal v Českých Budějovicích si užívám a ve městě se mi líbí. Mám to tady všude pár kroků, a to i na tréninky do haly,“ říká.

Podle svých slov by jednou rád okusil atmosféru a tempo nejvyšší soutěže. „Nejlépe se Štíry,“ dodává zaměstnanec marketingové agentury, kde se věnuje tvorbě a správě webových stránek. Získal bakalářský titul na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity a plánuje vystudovat inženýra.

Florbalovou cestu musel v listopadu 2014 nechtěně přerušit. Po pádu ze schodů a úderu do hlavy byl týden v umělém spánku a v nemocnici nakonec ležel měsíc a půl.

„Měl jsem otok na mozku. Z umělého spánku jsem se sice probral, ale stejně si z prvních třech týdnů po úrazu vůbec nic nepamatuji. Byl jsem úplně mimo,“ vypráví Hejplík.

V nemocnici výrazně zhubnul. „Měl jsem jen 54 kilo, byl jsem jako tintítko. Sotva jsem pak mohl chodit,“ líčí dále. Na palubovku se vrátil až po pěti měsících, kdy naskočil na několik málo střídání v play off. V létě už se pak plně zapojil do přípravy na další ročník.

V příštím kole se pokusí přidat další asistence v hale devátých Petrovic. „Jako nováček jdeme do každého utkání s tím, že jeho favoritem je soupeř. Ale určitě se budeme chtít porvat o všechny tři body,“ vyhlíží odhodlaně sobotní zápas Václav Hejplík.