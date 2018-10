Pardubický florbalista Žáček: V pauze je na čem dělat

„Víme, nač se zaměřit,“ prohlásil 19letý forvard David Žáček. „Taky musíme v zápasech vydržet hrát celých šedesát minut a nemít výpadky. Myslím, že máme co dělat a že nám Láďa (trenér Štancl) naordinuje dobré tréninky,“ pokračoval.

Nepolevovat v tempu po co nejdelší časový úsek by bylo záhodno, byť zrovna tohle nějaký trénink opravdu nevyřeší. Sokol s tím má totiž velké problémy a stojí ho to důležité body. Jako o víkendu v Otrokovicích: v tamější hale ve velikosti obřího hangáru Pardubičtí vedli 2:0, jenže pak nechali protivníka obrátit na 2:4, pak jim utekl na 3:7 a nakonec s ním padli 5:7.

„Ve třetí třetině jsme jen korigovali výsledek, už se to nepovedlo zachránit,“ litoval Žáček. „Ale je důležité si z toho vzít, že ani za stavu 3:7 nelze nic vzdávat, že jsme ještě schopni dva tři góly dát,“ doplnil.

Určitou polehčující okolností je fakt, že sokolové sehráli dvě střetnutí ve dvou dnech - před sobotním mačem s Otrokovicemi v pátek doma vyzvali Ostravu. A slavili s ní cennou výhru 6:5.

„Vzhledem k průběhu zápasu jsme však nemohli pošetřit síly, museli jsme makat naplno až do konce. Pak nás čekala dlouhá cesta... Možná se to v Otrokovicích trochu projevilo ve druhé třetině,“ přemítal Žáček. „Ale podle mě to spíš bylo v hlavách, než v nohách. Začali jsme dělat individuální chyby, kličky do dvou hráčů. Soupeř to trestal, tak jak to umí,“ nechtěl neúspěch svádět na únavu.

Sokolu nyní v superligové tabulce náleží deváté místo s deseti body. Další zápas sehrají až v pátek 26. října od 19.30 v Ostravě proti Vítkovicím. Už bez útočníka Lukáše Gregora, který čerstvě opustil kádr.