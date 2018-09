Mistryní světa v triatlonu je Hollandová, Frintová skončila na 23. místě

Frintová, jež před dvěma týdny vyhrála závod Světového poháru v Karlových Varech, se dnes v Gold Coast už po plavání na 1500 metrů v Tichém oceánu pohybovala ve třetí desítce. Do druhého depa po 40 km cyklistiky dorazila jako třicátá se ztrátou tří minut na čelo. Během desetikilometrového běhu si česká jednička polepšila a za vítěznou Australankou Ashleigh Gentleovou zaostala v cíli o 4:23 minuty.

Za Gentleovou těsně doběhla Hollandová a „až“ třetí byla Američanka Katie Zaferesová, jež do finálového závodu vstupovala jako vedoucí žena MS. S Hollandovou v konečném součtu prohrála o 52 bodů. „Je to neuvěřitelné. V jednu chvíli při běhu jsem si říkala, že je po všem, protože jsem měla velkou mezeru. Ale stáhla jsem ji,“ řekla nová britská šampionka, majitelka bronzu z olympijských her v Riu.

Pro Frintovou byl dnešní výsledek druhý nejhorší v letošním seriálu MS, nejlépe byla sedmá v květnu v Jokohamě. Ve dvou závodech nestartovala. Petra Kuříková o finále v Austrálii přišla kvůli zranění z karlovarského závodu.

V neděli se představí muži a blízko třetímu titulu za sebou je Španěl Mario Mola. Na startu budou i Jan Čelůstka a František Linduška.