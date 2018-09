ONLINE: US Open vrcholí. Djokovič a del Potro hrají finále dvouhry

Přidá Novak Djokovič čtrnáctý grandslamový titul? Nebo zažije Juan Martín del Potro po dlouhých devíti letech mistrovské opojení z triumfu ve Flushing Meadows?

Arthur Ashe Stadium hostí ve finále závěrečného majoru letošního roku devatenáctý vzájemný souboj Srba s Argentincem. Djokovič odcházel jako poražený jen čtyřikrát, naposledy na olympijském turnaji v Riu před dvěma lety.

Novak Djokovič vs. Juan Martín del Potro Sledujte v podrobné online reportáži

„Ale ve finále grandslamu jsme se ještě nepotkali, to je novinka,“ připomněl srbský tenisový velikán. Díky četným setkáním s del Potrem ovšem dvojnásobný vítěz US Open (2011 a 2015) ví, co od svého soupeře a kamaráda v jednom čekat.

Argentinec zažívá nejlepší formu poslední dekády, přitom ještě před pár lety uvažoval o konci kariéry vlivem zdravotních potíží. Současnou jízdu do finále oblíbeného turnaje v New Yorku si užívá.

„Překvapuji tenisový svět i sám sebe,“ přiznává 29letý třetí hráč světa a dodává: „Nikdy nevíte, co se stane. Bude to velká výzva, ale už jen to, že jsem ve finále, jsem si musel tvrdě vydřít.“

Vždyť od del Potra se ani moc nečekal postup přes semifinálovou bitvu s Rafaelem Nadalem, který se ale po dvou prohraných setech vzdal pro potíže s kolenem. Před DelPem je tak nyní poslední krůček k návratu na tenisový vrchol.

Přetahovaná ve finále ženské čtyřhry

Debl na newyorském betonu opanovaly Ashleigh Bartyová z Austrálie a Američanka CoCo Vandewegheová. Ve finále odvrátily tři mečboly a druhý nasazený maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová porazily 3:6, 7:6, 7:6. Pro obě to je první grandslamový triumf.

Opojnou radost z něj měla především dvaadvacetiletá Bartyová, která hrála deblové finále na grandslamu už čtyřikrát. S krajankou Casey Dellacquaovou ale ani jednou neuspěla.

Také s Vandewegheovou se v New Yorku v druhém setu ocitly na pokraji porážky, ale za stavu 4:5 oba mečboly odvrátily, tie-break získaly poměrem 7:2 a v další zkrácené hře pak zápas rozhodly. Jejich soupeřky přitom za stavu 6:5 měly další mečbol, ale pak ztratily tři výměny za sebou a dvouapůlhodinové finále prohrály.

Babosová s Mladenovicovou mohly po letošním Australian Open získat druhý společný grandslamový titul. Mladenovicová vyhrála čtyřhru i na Roland Garros 2016, před domácím publikem tehdy triumfovala s krajankou Caroline Garciaovou.