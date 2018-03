Další zápis Sáblíkové do historie? Podvanácté může vyhrát Světový pohár

Sáblíková je v průběžném pořadí dlouhých tratí druhá s odstupem 15 bodů na vedoucí Ivanie Blondinovou z Kanady. Finále se boduje s koeficientem 1,5, vítězka si tedy připíše 150 bodů a druhá žena v pořadí 120. Češka má osud ve svých rukách, pokud zvítězí, bude i absolutní šampionkou seriálu.

„Ušatý pohár“, jak trofeji pro vítězku říká, držela nad hlavou jedenáctkrát v řadě. Už to je historický rekord. Teď by ho mohla ještě navýšit.

Nikola Zdráhalová

Ovšem také Erbanová je stále ve hře o trofej za celkové vítězství na Světovém poháru na 500 metrů. Na vedoucí Japonku Nao Kodairovou, která však v Bělorusku nestartuje, ztrácí 154 bodů. Sprinterky však jedou při finále v Bělorusku pětistovku dvakrát, a tak Erbanová může v případě dvou výher získat až 300 bodů.

V akci bude i třetí česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová, která tak završí svoji průlomovou sezonu do širší světové špičky.

„Jsem už strašně moc unavená, ale je jasné, že ze sebe vydám všechno, aby to v Minsku pro mě co nejlépe dopadlo. Původně jsem zvažovala, jestli do Minsku vůbec pojedu, protože se potřebuji dát zdravotně do pořádku, ale když je ve hře celkový triumf ve Světovém poháru, nemohla jsem přece zůstat doma,“ uvedla Sáblíková pro ČTK.

Karolína Erbanová před Minskem: „Zase mám chuť zazávodit.“

Erbanová si v rozhovoru pro iDNES.cz pochvalovala, že jí prospělo vypuštění mistrovství světa ve sprinterském víceboji v Číně, které bezprostředně navazovalo na olympijské hry v Koreji. „Když jsem nad tím přemýšlela, tak měsíc v kuse v Asii bych asi nedala. Zato teď mám zase chuť zazávodit si a do Minska se těším,“ podotkla před odletem.

Průběžné pořadí SP žen 500 m: 1. Kodairaová (Jap.) 700, 2. Herzogová (Rak.) 555, 3. Erbanová (ČR) 546. 1 000 m: 1. Šichovová (Rus.) 340, 2. Kodairaová 305, 3. Herzogová 296, ...6. Erbanová 258. 1 500 m: 1. Takagiová (Jap.) 400, 2. Leenstraová (Niz.) 270, 3. Šichovová (Rus.) 236, ... 17. Zdráhalová 93, 22. Sáblíková 66. Dlouhé tratě (3 000 a 5 000 m): 1. Blondinová (Kan.) 335, 2. Sáblíková (ČR) 320, 3. Voroninová (Rus.) 315, ...29. Zdráhalová 43. Hromadný start: 1. Lollobrigidaová (It.) 220, 2. Pechsteinová (Něm.) 152, 3. Guo (Čína) 146,... 19. Zdráhalová 40.

Sáblíková měla v předešlých letech mnohokrát jistý triumf již před závěrečným podnikem poháru. V této sezoně ji však trápily potíže se zády a dosud nevyhrála žádný závod seriálu. Přesto vzhledem k nevyrovnané formě soupeřek zůstala ve hře o celkový triumf.

„Vyhrála jsem jedenáctkrát v řadě, což je krásné číslo, kterého si moc vážím. Dvanáctka by byla ještě hezčí,“ řekla.

V Minsku je připravená bojovat. „Zkusím to. Ať to ale dopadne jakkoliv, hodnocení sezony to nezmění: po tom, co jsem si prožila se zády, jsem šťastná za olympijské stříbro, které má pro mě vzhledem k okolnostem cenu zlata. A případný triumf v poháru by byl dalším bonusem, protože po tom všem jsem ani nedoufala, že bych byla před posledním závodem ještě ve hře o první místo.“

Erbanová bude v Minsku bojovat z pohledu celkového vítězství na pětistovce zejména s Vanessou Herzogovou z Rakouska, čtvrtou z olympiády, která je průběžně druhá o devět bodů před Erbanovou.