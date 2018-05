Zážitek na celý život, ale... Opavští se upekli ve vlastním žlutém pekle

„Nymburk byl čtyřicet minut jinde než my, my byli v křeči a možná na nás dolehlo to žluté peklo. Neuvařil se v něm Nymburk, ale my,“ prohlásil opavský trenér Petr Czudek. „Jako bychom si to stříbro dali už před zápasem.“

Opavský pivot Václav Bujnoch přiznal, že měl husí kůži už půl hodiny před utkáním, když fanoušci začali skandovat.

„Byla to bomba, zážitek na celý život. Diváci byli skvělí. Dodali nám hodně energie. Čas na únavu či bolístky nebyl,“ uvedl Bujnoch.

„Nymburk byl naprosto koncentrovaný. V tom prvním utkání, kdy jsme se drželi více, se do hry dostávali po delší pauze. Ale k nám přijeli den předem a nenechali nic náhodě. My jsme se trošku trápili. Byla znát nervozita. A neproměňovali jsme šance. To se pak s takovým soupeřem těžko drží krok.“

Parádní atmosféru si pochvaloval i nymburský křídelník Pavel Pumprla, který v Opavě dříve působil.

„Hrát rozhodující finále v takové atmosféře, to se v rámci české ligy jen tak někomu nepoštěstí,“ řekl Pavel Pumprla. „Na jednu stranu se lépe slaví doma, ale moje srdce má pocit, že tady je také trochu doma...“

Fandové bouřili, byť Nymburští se opavským basketbalistům od první minuty vzdalovali. „Pro nás jste mistři!“ skandovala téměř celá hala.

Kendick Ray (0) z Nymburka útočí na koš Opavy. Kryštof Vlček (7) naráží na clonu Pavla Pumprly.

„Chtěli jsme soupeře potrápit víc, ale na druhou stranu jsme hráli proti zkušenému mančaftu, který je ošlehaný evropskými zápasy. A možná na nás dolehla i domácí atmosféra,“ dumal opavský rozehrávač Jakub Šiřina nad nevydařeným, utkáním. „Jsme zklamaní, že jsme prohráli a ještě takovým rozdílem, ale za celou sezonu se nemusíme stydět. Stříbro je fantastické. Pro nás to je malé zlato.“

Rovněž trenér Czudek, jenž byl vyhlášený nejlepším trenérem soutěže, si druhé příčky cení. „Sezona skončila medailí, kterou jsme si přáli. A že je stříbrná je pro nás velké překvapení,“ připustil Petr Czudek, jenž bude mít od příští sezony asistenta - Kryštofa Vlčka. Pro něj tak včerejší duel byl posledním v roli hráče.