Kladno není jen Konečný, varuje karlovarský Hudeček před silou soupeře

Na rozdíl od náročného čtvrtfinále jste si teď po hladké výhře nad Českými Budějovicemi odpočinuli. Jak jste vyplnili možná až nečekaně týdenní přestávku?

Hned po skončeném semifinále jsme dostali dva dny volna. Potom už nás trenéři zase dřeli z kůže. (úsměv)

Ve finále se budete koncentrovat především na své výkony, nebo vás trápí spíše soupeř?

Ze všeho nejdůležitější určitě je, aby náš výkon byl co nejlepší a abychom co nejlépe aplikovali a dodržovali svoji taktiku. Od toho se pak bude odvíjet i výkon soupeře.

Do sestavy Kladna naskočil v průběhu sezony špičkový univerzál David Konečný. Do jaké míry je těžké vyhnat z hlav hráčů Karlovarska, že finále nebude jen o tomhle hráči?

Kladno dokonale využilo situace, že David neměl žádný klub, a přesvědčilo ho ke spolupráci. Když se jim teď zranil Gromadowski, bylo jasné, že David se své šance chytí a bude předvádět suprové výkony. Ale Kladno není jen Konečný, takže my se budeme stejně chystat i na jeho spoluhráče.

Čím byste nalákal příznivce karlovarského volejbalu na finálovou sérii?

Pro diváky je doufám samotné lákadlo už jen to, že hrajeme poprvé finále extraligy. My se je budeme snažit dostat do varu naší hrou. Je také výhoda, že Kladno není daleko, takže klub pro fanoušky připravil autobus, aby nás mohli přijet podpořit právě i na Kladno.