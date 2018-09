Mladík Salač bude příští rok jezdit MS Moto3. V týmu s Kornfeilem

„Přestupem do Moto3 se mi plní další velký sen. Vím, že to nebude jednoduché, ale díky startu na divokou kartu v Brně jsem se mohl s technikou kategorie Moto3 krátce seznámit,“ uvedl Salač na tiskové konferenci v Praze, kde byl jeho přesun oficiálně oznámen.

Český talent letos startoval zejména v závodech Red Bull Rookies Cupu, zapojil se i do seriálu FIM CEV Repsol Moto3.

„Mám velkou radost, že se do mistrovství světa dostal další Čech a navíc budeme startovat v jednom týmu. Je to neskutečný úspěch Autoklubu,“ podotkl Kornfeil s poukazem na to, že se na Salačově angažmá podíleli zástupci domácí motoristické autority.