To je servis! Rejlek dal tři esa. Karlovarsko jde do čela extraligy

Favorité duelu ovládli úvodní sadu šestibodovým rozdílem, pak ale zápas nepokračoval podle jejich představ. Hosté dokázali stav setů vyrovnat.

„Ve druhém setu jsme příliš chybovali, měli jsme problém na příjmu a nechali jsme si je odskočit,“ zlobil se Rejlek. „Často jsme měli soupeře pod sebou, ale vždycky jsme udělali nějaké chybky a pustili ho do hry. Ke konci jsme se už rozehráli a dotáhli to k vítězství za tři body.“

Volejbalisté Karlovarska přehráli protivníka ve všech herních činnostech, podstatný rozdíl byl zejména v účinnosti servisu a v počtu přímých bodů z podání, kterými si domácí pomohli průměrně dvakrát za jeden set.

Sám Filip Rejlek pomohl týmu třemi esy a upevnil si tak vedoucí extraligovou pozici v tomto hodnocení. „S trenérem děláme takové cvičení servisu, které mi naprosto vyhovuje,“ pochvaluje si. „Zažil jsem to jednou v životě, v Turecku, kdy podobný systém nácviku servisu praktikoval náš tehdejší italský trenér. Díky takové přípravě si i víc věřím.“

První dva sety proti Odoleně Vodě odehrál devatenáctiletý smečař Lukáš Vašina, který se premiérově objevil v základní sestavě. Utkání pak na smeči dohrál kapitán Ondřej Hudeček.

„Bral jsem to v pohodě, věděl jsem, že chceme vyhrát, a Ondra Hudeček tomu hodně pomohl,“ vyprávěl po zápase mistr Evropy do 19 let. „Jak jsem se dověděl pět dní před zápasem, že budu hrát, byl jsem od té doby trochu nervózní. V zápase jsem se ale hned po prvním příjmu uklidnil, tomu napomohli i diváci, kteří byli opět skvělí.“

Úřadující mistři VK ČEZ Karlovarsko vládnou extraligové tabulce s náskokem dvou bodů před mužstvy Ústí nad Labem a Českých Budějovic. V pátém kole nastoupí v hale osmnáctinásobného šampiona Dukly Liberec.