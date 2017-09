Děčín může zaútočit na titul, věří Halada. Nebojí se ani Nymburka

Vážně věříte, že v konkurenci Nymburka můžete myslet v NBL i na titul?

Je lepší mít vysoké ambice, než říct, že nám stačí play-off. Nikdy nevíte, co se může stát, je to sport. Těžko říct, jestli Nymburk bude letos zranitelnější, uvidíme. Ale každý tým je porazitelný.

Proč jste se rozhodl po třech letech opustit Komárno a přijmout nabídku Děčína?

Už loni mi děčínský manažer Lukáš Houser volal, ale já už byl domluvený na pokračování v Komárně. Letos jsme si zavolali znovu a dohodli jsme se. Líbilo se mi, jak se mnou jednali, jaký o mě měli zájem.

A jak se ohlížíte za svým angažmá v Komárně?

Strávil jsem tam tři skvělé sezony. V té první jsme vyhráli mistrovský titul, dvakrát jsme byli vicemistři a k tomu jsme letos získali Alpe Adria Cup. Takže paráda. Přirostlo mi to tam k srdci, chytil jsem i trochu slovenský akcent, nějaká slovíčka se na mě nalepila.

Jaká je slovenská liga?

Čtyři pět týmů se může porovnávat s českou špičkou, samozřejmě s výjimkou Nymburka. Slovenská liga je vyrovnaná, jen je tam trochu víc zahraničních hráčů než v Česku. Na Slovensku je víc kluků z Balkánu. Ale kvalitativně je to podle mě podobné.

Vy jste se s Děčínem loni třikrát potkali a Komárno mělo s českými vicemistry aktivní bilanci 2:1.

V přípravě jsme je porazili, v poháru to bylo 1:1 na zápasy. Šlo o vyrovnané bitvy, s nasazením, s agresivitou. Fanoušci si to užili. Celkově jsme pak Alpe Adria Cup vyhráli, pro nás to byl velký úspěch, i když je to trochu podceňovaná soutěž. Letos to ale bude zase jiné, bude tam víc kvalitních týmů. Kromě Děčína budou z Česka hrát i USK, Brno a Ústí, každý rok ten pohár půjde výš.

Takže jste rád, že si tuto soutěž zahrajete i v dresu Děčína?

Určitě. Já jsem zvyklý na čtyřkolový systém, tady se liga hraje dvoukolově. Tak aspoň bude víc zápasů, bude to zábavnější než týden trénovat a pak mít jedno utkání.

Může i Děčín tuto mezinárodní soutěž letos vyhrát?

Určitě ty ambice máme. Všichni jsme tady soutěživí, za sebe můžu říct, že chci ukázat, že to můžeme vyhrát i s Děčínem.

Basketbalisté Komárna s Filipem Haladou v sestavě slaví výhru v Děčíně, v bílém zklamaný Jakub Houška.

Děčín v NBL získal třikrát za sebou stříbro. Co na to říkáte?

Děčín se mi hodně líbil v minulé sezoně, ukázali, jaké mají srdce. A také skvělé fanoušky, kteří je ženou dopředu. Pardubice byly velmi silné, ale Děčín se semknul, ukázal kvalitu. Tým byl dobře poskládaný. A že vyhrál stříbro potřetí za sebou, to je pro klub jako Děčín obrovský úspěch. Kdo je v NBL druhý, jako by vyhrál celou ligu, protože Nymburk tady vládne. Moc se těším na bitvy s ním, s Pardubicemi i s dalšími týmy. A také na děčínské fanoušky. V Komárně byli také skvělí, ale vím, že v Děčíně jsou jedni z nejlepších. Tak snad jim jejich podporu vrátíme tím, že budeme hrát atraktivně a vítězit.

Přicházíte na pozici, na níž tu v minulé sezoně byl reprezentant Lukáš Palyza. Nahradíte ho?

Nechci říkat, že jsem přišel někoho nahradit. Moje pozice bude stejná jako v Komárně. Budu hrát basket, který je pro mě typický, to je rychlá hra se střelbou z trojky a s agresivní obranou. Budu makat a snažit se dokázat, že patřím do týmu.

Vy sám jste letos rovněž nakoukl do národního týmu. Věříte, že se v něm udržíte?

Byl jsem velmi potěšen, když mi trenéři zavolali, že jsem se dostal do širší nominace českého národního týmu. Bylo to pro mě něco nového, další zkušenost, zahrál jsem si s nejlepšími českými hráči. Určitě bych se chtěl v reprezentaci udržet a jednou se probojovat do nejlepší dvanáctky.