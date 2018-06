Alonsův plán na zápis do historie motorismu. Frčí pro Trojkorunu

Teď je tu možná muž č. 2.

Fernando Alonso už je deset let dvojnásobným vítězem monackého klání F1, v neděli k tomu při své první účasti přidal i triumf v Le Mans. A co nejdříve chce slavit také v Indianapolis. „Chci potvrdit, že jsem jedním z nejlepších pilotů na světě, a tak chci porážet i jezdce z amerických oválů či ty, kteří závodí v Le Mans. Trojkoruna láká.“

Není divu, že se do té výzvy šestatřicetiletý Španěl pustil. Roky se o něm mluví jako o nejlepším jezdci ve formuli 1, jenže kvůli neuváženým přestupům už víc než dekádu zůstává na dvou titulech mistra světa. Ne že by to bylo málo, ovšem poslední sezony u strádajícího McLarenu jsou pro něj očistcem, a tak loni poprvé okusil 500 mil Indianapolis.

Sice nedojel, ale pochopil, že i v „cizích“ sériích může konkurovat a že Hillova Trojkoruna není jen bláhovým snem. I proto letos – vedle angažmá v F1 vstoupil do vytrvalostního mistrovství světa. V květnu tu po pěti letech zase vyhrál závod a teď i triumfoval v Le Mans.

Vítězná posádka závodu 24 hodin Le Mans. Zleva Fernando Alonso, Kazuki Nakadžima a Sebastien Buemi.

„V F1 jste závislí na konkurenceschopnosti vašeho týmu. Když jste v top týmu, skončíte na prvním či druhém místě. Když jste až ve čtvrté nejlepší stáji, je jasné, že skončíte na sedmém či osmém místě. Le Mans je nevyzpytatelné, a proto mě tady láká zdolat specialisty na dlouhé tratě,“ vyprávěl Alonso.

Před samotným závodem sice mluvil o tom, že se o výhru porve ve čtyřiadvacetihodinovce deset aut, ovšem realita byla jiná. Poté, co Le Mans opustily automobilky Audi i Porsche, se za triumfem hnaly jen dvě posádky Toyoty. Byl však mezi nimi skoro celých 24 hodin jen minimální rozestup, a právě Alonso předvedl úchvatný výsledek. Když v noci ztrácel jeho vůz víc než dvě minuty, nasázel superrychlá kola, díky kterým náskok soka téměř smazal.

„Fernando je sice nováček, ale byl ohromný. Hlavně v noci. Jako šéf sníte o tom, že se do týmu připojí někdo, kdo má obrovský talent a je schopný takových věcí,“ říkal ředitel stáje Rob Leupen.

Abyste pochopili, jak moc Alonso toužil po triumfu v Le Mans a dalším kroku k Trojkoruně, je dobré se podívat na jeho kalendář. Před týdnem závodil s F1 v Kanadě, teď v Le Mans a o víkendu už je zase F1.

Poslední týdny nemá volno, do konce července se jede pět závodů a mnozí předpovídají, že je tohle jeho rozlučková sezona ve formuli 1. Že se pak bude soustředit na americkou výzvu jménem 500 mil Indianapolis, že se zase vrátí do Le Mans.

Zůstaneme-li u striktního výkladu Trojkoruny (někteří považují za ekvivalent monackého vítězství titul mistra světa v F1), pak jen sedm pilotů se dostalo na kótu dvou výher. Pouze Alonso a Juan Pablo Montoya jsou aktivními závodníky (Montoyovi chybí výhra v Le Mans a teď skončil devátý).

Takže bude Trojkoruna brzy čítat dvě jména? Nebo snad i tři?