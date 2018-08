Loučení velkého pilota. Proč toho jezdecký génius Alonso nedokázal víc

V úterý vyslal vzkaz: „Po 17 krásných letech v F1 nastal čas na změnu. Po sezoně skončím. Potřebuji se pustit do nových dobrodružství.“

Není to po posledních protrápených letech překvapivé prohlášení, vždyť i Flavio Briatore, který Alonsa – podobně jako Michaela Schumachera – dovedl ke dvěma titulům mistra světa, říkal: „Nemělo pro něj žádný smysl jezdit na sedmém či osmém místě. Pilot ztrácí motivaci. Přijde mi zvláštní, že v F1 není místo pro tak talentovaného jezdce, jakým Fernando je.“

Ale je to v jeho 37 letech skutečně zvláštní? Není pochyb, že je Alonso výjimečnou figurou v dějinách F1. Právě on v roce 2005 utnul neotřesitelnou nadvládu Michaela Schumachera, a když o rok později přidal v Renaultu druhý titul, bez přehánění se o něm psalo jako o Schumacherově nástupci. Díky tehdejšímu zbarvení stáje dostal přezdívku Modrý Schumacher.

Pro Alonsa hrál věk. Bylo mu 25 let a dva měsíce, byl tehdy nejmladším mužem, který kdy vyhrál šampionát F1. A on to zvládl hned dvakrát. Co ale nikdo netušil, že to bude naposledy. Že místo jeho éry přijde vettelovsko-hamiltonovská.

Roky byl (a možná stále je) považován za nejlepšího jezdce v šampionátu. Vyhrával ankety odborníků i veřejnosti, mnozí ho stavěli na stejnou jezdeckou úroveň Schumachera, Senny či Prosta. A jen přidávali, že měl prostě smůlu na výběr týmů. Zak Brown, šéf McLarenu, jeho současného týmu, ho označil za legendu a velikána F1.

Alonso není jako Schumacher

Jenže teď, když se jeho kariéra ve formuli chýlí ke konci, se objevuje víc a víc svědectví, že Alonso je také komplikovaným chlapíkem, který si kvůli svému chování v řadě (těch špičkových) týmů zavřel dveře.

„Pokud jde o čistý talent, dal bych Michaela (Schumachera) a Fernanda na stejnou úroveň. S Michaelem jsme si byli velmi blízcí, zatímco s Fernandem jsem musel bojovat. Když si nasadí helmu, stane se jinou osobou. Tým dokáže rozdělit, což jsme mnohokrát viděli. Bez této vlastnosti by možná dokázal mnohem víc,“ uvedl v brazilské televizi bývalý pilot Felipe Massa.

303 velkých cen odjel Alonso v F1. Rekordmanem je Barrichello (323).

A Jody Scheckter, mistr světa z roku 1979, byl pro BBC ještě tvrdší a kritičtější: „Myslím, že ho veřejnost přeceňuje. Schumachera musíte považovat za nejlepšího jezdce všech dob, Alonso ale do této kategorie nespadá. Je jeden z nejlepších v současnosti. Jedním z jeho problémů ale je, že naštve týmy a lidi okolo sebe. A to není způsob, jak se vyhrávají šampionáty.“

V čem je tedy problém?

Alonso se nesmiřuje s rolí dvojky. Už po jeho prvním příchodu do McLarenu (2007) se leccos ukázalo. Měl být lídrem, jenže těžce nesl, že britský tým protežuje zázračného britského mladíka Hamiltona. Šli po sobě, dělali si naschvály, což je stálo titul, který jim vyfoukl Räikkönen.

Alonso byl navíc svědkem ve špionážní aféře, po které McLaren platil pokutu 100 milionů dolarů. A tak se po roce pakoval. Vzal si ho zpět Renault, tenkrát už slabý, kde pro změnu zažil senzační vítězství v Singapuru. O rok později se ukázalo jako „zfalšované“, neboť za ním stála úmyslná nehoda Nelsona Piqueta juniora, ke které se přiznal.

K dalšímu titulu byl nejblíž během pětiletky ve Ferrari, jenže hned třikrát skončil druhý. I tady se rozhádal, proto následoval druhý přestup do McLarenu, který se kvůli nefungujícím motorům Hondy ukázal jako krok vedle.

A který vyústil až v odchod z F1.

Novinář Stuart Codling z magazínu F1Racing na Twitteru napsal: „Alonso neztratil talent. Jen mu začali docházet lidi, kteří by s ním byli ochotni pracovat.“ A Chris Medland, další ze žurnalistů, přidal: „V určitých momentech tohoto roku byly volné sedačky v Mercedesu, Ferrari i Red Bullu. Ale Alonso nebyl vážným kandidátem ani na jedno z nich.“

Ostatně když před pár dny Daniel Ricciardo oznámil, že opouští Red Bull, aby po sezoně přestoupil do Renaultu, hned musel šéf rakouské stáje Chris Horner vysvětlovat, kým ho nahradí. Logicky nevyřkl žádná konkrétní jména adeptů, až na jedno. „Před Fernandem mám obrovský respekt. Je fantastický jezdec, ale kamkoliv přijde, rozpoutá chaos. On by nebyl pro náš tým nejrozumnější volbou.“

Kam Alonso zamíří dál

Když už se nestal se dvěma tituly nesmrtelným v F1, chce Alonso jezdecký um ukázat jinak. Letos byl klíčovým mužem při vítězství Toyoty ve slavné 24hodinovce Le Mans, a tak mu teď už zbývá jen výhra v 500 mil Indianapolis, aby po Grahamu Hillovi jako druhý člověk na světě získal motoristickou Trojkorunu (součástí je ještě výhra v Monaku).

Změna u McLarenu Alonsa nahradí Sainz Španěl za Španěla. Od čtvrtka je znám i jezdec, který Alonsa příští rok u McLarenu nahradí. Stane se jím Carlos Sainz ml. Stáj s 23letým pilotem podepsala dlouhodobou smlouvu. Sainz, syn bývalého mistra světa v rallye Carlose Sainze, jezdí v F1 od roku 2015. Jeho nejlepším výsledkem je čtvrtá pozice z loňské Velké ceny Singapuru.

Už v září odlétá do Ameriky na testy a Tomáš Enge, který závodil ve všech třech sériích, tipuje, že se to Alonsovi podaří. „Potřebuje změnu a hledá výzvy,“ míní Enge.

Mimochodem, když Enge v roce 2001 dojel svou první Velkou cenu F1, zůstal za ním z klasifikovaných jen jeden muž – Fernando Alonso.

I dnes se tomu Enge směje: „Že jsem ho porazil, se stalo bonusem, až když vyhrál titul mistra světa.“