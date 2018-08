Alonsa by měl v McLarenu od příští sezony nahradit krajan Sainz

Sedmatřicetiletý Alonso ukončil v úterý několikaměsíční spekulace o své budoucnosti a oznámil, že ve formuli 1 po sezoně skončí. McLaren už údajně dříve vyjednával s Australanem Danielem Ricciardem z Red Bullu, ten dal ale nečekaně příležitost Renaultu.

Do McLarenu by tak měl přijít druhý žhavý kandidát. Syn bývalého mistra světa v rallye Carlose Sainze staršího letos jezdí za Renault, přičemž pod smlouvou je v Red Bullu, v jehož sesterské stáji Toro Rosso závodil do loňského října. Poslední čtyři Grand Prix minulé sezony už absolvoval v Renaultu.

Madridský rodák Sainz jezdí mistrovství světa F1 od roku 2015. Na umístění na stupních vítězů ještě čeká, jeho nejlepším výsledkem je čtvrtá pozice z loňské Velké ceny Singapuru. Letos byl pátý v Ázerbájdžánu.