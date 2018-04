Cesta dobrodružná. Úvod na kurtu rozpačitý. Kvitová čeká tuhé bitvy

Jízda autem z Prahy do Stuttgartu obvykle zabere necelých pět hodin. Když ovšem posádce nepřeje štěstí, může se protáhnout skoro na dvojnásobek.

“Chytili jsme zácpy na dálnicích, zkusili jsme objížďky, ale na nich to taky stálo. Proto nám cesta trvala devět hodin,“ líčila úterní pouť Kvitová, kterou vezl její kouč Jiří Vaněk.



Ve středu navečer seděla na židličce u dvorce, ještě uřícená z tréninku s parťačkou Siniakovou. A pomalu v myšlenkách utíkala k víkendovým mačům s Julií Görgesovou a Angelique Kerberovou.

Jaké byly vaše první chvilky na stuttgartské antuce?

Zpočátku velice rozpačité. Antukový kurt v hale je jiný než venku, míče na něm létají dost rychle. Hodně klouže - hlavně uprostřed. Na stranách je víc antuky, takže tam jsem zase párkrát zaškobrtla. Ale čím déle jsem hrála, tím jsem se cítila lépe. Bude hodně platit servis a return, což je jiné než na normální antuce.

V Porsche Areně jste hrála docela dost partií. Dvakrát jste v ní na turnaji WTA postoupila do semifinále. Jak vám sedí?

Nakonec to tady mám docela ráda. Vyhovuje mi hala, nefouká vítr, nesvítí slunce. Kurt je rychlý - podobně jako na Roland Garros.

Vybavily se vám vzpomínky na bitvu s Němkami v roce 2012?

Jenom trošku. Už je to dávno. Na ty dva úmorné maratony (vítězství nad Görgesovou a Lisickou) nevzpomínám moc ráda. Německý tým je velice silný, i potom ve finále 2014 se hrály vyrovnané zápasy.

S Kerberovou máte bilanci 5-5. Sedm z těch mačů se protáhlo do třetího setu. Taky s Görgesovou jste se párkrát přetahovala. Musíte se duševně připravit na boj?

No, super! Díky... (směje se) Myslím, že mě zase čeká něco podobného. Uvidíme, jak se podmínkám přizpůsobí soupeřky. Ani ony toho na antuce letos moc neodehrály. Kdybychom na ně spustily ostrou palbu, nemusely by mít čas na svoje údery.

A co to psychické naladění?

Samozřejmě musím počítat s horší variantou. Utkání klidně může trvat kolem dvou a půl hodiny.

Přijela jste až v úterý a poprvé trénujete ve středu. Proč?

Takhle jsem si to naplánovala. Tři dny na místě mi stačí. Holky stejně dodnes nemohly trénovat na centrkurtu. A já jsem se doma rozhodně nepovalovala.

Vypadáte hodně štíhle. Cítíte úbytek váhy na pohybu po dvorci?

Hodně lidí mi říká, že jsem zhubla. Ale běhá se mi pořád stejně dobře. Dobíhám hodně míčů. Na antuku je lepší mít nižší váhu. Ale nějakou dietu nedržím.

Nechybí vám pak síla při úderech?

Nepřijde mi, že by mi míče neletěly.

V posledních dvou fedcupových střetech jste Němky porazily. Může vám bilance posílit sebevědomí?

Neřekla bych. Uteklo pár let, v našem i jejich týmu se hodně věcí změnilo. Myslím, že minulost neznamená momentálně nic. Hrajeme na jiném povrchu, v jiné době. Rozhodně se neupínám k tomu, že to dvakrát předtím vyšlo a musí se to povést i teď.

Jak byste charakterizovala německé tahounky? Co povíte o Görgesové?

Má výborný servis, hala bude jejímu výkonu určitě prospívat. Její forhend je hodně nebezpečný, snaží se jím hrát většinu úderů. Bekhendem nic nezabije, ale je strašně nepříjemný - taková rychlejší placka, ze které se strašně špatně něco vymýšlí. Taky trošku zhubla, zlepšila pohyb. Poslední dobou předvádí skvělý tenis, čímž stoupla i její sebedůvěra.

Co Kerberová?

Bývalá světová jednička, což všichni víme. Sice loni nehrála tak dobře, ale letos se hodně zvedla a přibližuje se svému maximu z doby, kdy vyhrála dva grandslamy. Je levačka, hraje solidně, výborně se hýbe, hodně toho vrátí. Nehraje lifty ale placky, což zrovna na tomhle povrchu může být účinné, protože míče hodně sjíždí.

Jak se ty dvě chovají v zákulisí?

Lidsky jsou v pohodě. Patří mezi příjemnější holky na okruhu.