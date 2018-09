Poslední finále doma? Doufám, že Serena na Fed Cup přijede, věří Pála

Utkání proběhne ve dnech 10. a 11. listopadu v pražské O2 areně. Lístky se vyprodaly během dvou hodin.



Český výběr tedy požene bouřlivá podpora zaplněných ochozů, hlediště bude mít kapacitu 14 tisíc míst. „Je velmi příjemné chystat finále mezi dvěma nejúspěšnějšími týmy historie. V součtu s Davis Cupem půjde o páté finále v Praze, ještě jsme ani jednou neprohráli. Pět vítězství by byl hezký počet,“ přeje si majitel České sportovní Miroslav Černošek.



V cestě za úspěchem ale stojí nesmírně kvalitní protivnice. Američanky slavily ve Fed Cupu osmnáct titulů, ten poslední v získaly loni. Do Prahy mohou vyslat sestry Williamsovy, Sloane Stephensovou. Madison Keysovou či Coco Vandewegheovou. „Moc bych si přál, aby Serena přijela. Bylo by to zajímavé utkání, ale samozřejmě o něco těžší,“ uvědomuje si Pála.

Největší hvězda amerického týmu a čerstvá přemožitelka Karolíny Plíškové ze čtvrtfinále US Open se nechala slyšet, že pokud se vejde do nominace, ráda do české metropole vyrazí. „Ať přijede kdokoliv, bude to velmi složité utkání. Finále jsme sice ještě neprohráli, ale Američanky jsme nikdy neporazili. Právě s nimi jsme utrpěli jedinou domácí prohru. Nejvhodnější chvíle zvítězit by samozřejmě byla nyní,“ doufá Pála.

Kapitán českého družstva bedlivě sledoval české hráčky na US Open, jak hodnotí jejich vystoupení v New Yorku?

O Karolíně Plíškové

„Prohrála mezi osmi se Serenou, sama před turnajem říkala, že čtvrtfinále by brala. Tento výsledek je pro ni důležitý, popere se ještě o Turnaj mistryň. Osobně jsem rád, že se jí podařilo probojovat se do čtvrtfinále.“

O Petře Kvitové

„Hrála ze začátku velmi dobře, poté ale narazila na „běloruský válec“. Proti Sabalenkové to bylo velmi těžké utkání, Péťu v důležitých momentech zradil servis. I tak ale má fantastickou sezonu, i když určitě měla na grandslamech větší očekávání. Vím, že ve Fed Cupu předvádí výkony na hranici svých možností. A přesně to budeme ve finále potřebovat.“

Fed Cup 2018 Jak se rodila cesta Češek do finále

O Barboře Strýcové

„Prohrála zápas, kde nebyla favoritkou, navíc jí Mertensová herně nesedla. I když Bára odehrála velmi dobrý zápas, soupeřka byla v zápase lepší. Ale Bára má letos na grandslamech velmi dobré výsledky, i ve čtyřhře se pere o Turnaj mistryň.“

O Lucii Šafářové

„Tento rok kvůli zraněním tak hrála nehrála. Samozřejmě to není ta Lucka, která hrála před x lety, ale uvidíme, v jaké formě bude na dalším turnaji.“

O Kateřině Siniakové a Barboře Krejčíkové

„Podařilo se jim ve čtyřhře vyhrát dva grandslamy a teď jsou zase daleko (ve středu večer hrají na US Open čtvrtfinále). To je něco neskutečného. Katka měla navíc velmi těžké zápasy ve dvouhře, a že se jí podařilo nějaké vyhrát, je pro ni velkým povzbuzením.“

O Markétě Vondroušové

„Došla velmi daleko. Doufal jsem, že zápas s Curenkovou vyhraje, ale bohužel to nedopadlo. Ale prokázal se její talent, osmifinále na grandslamu je velmi solidní výsledek.“

Pála tedy rozhodně má z čeho vybírat, forma českých tenistek je dva měsíce před finálovou řeží solidní. Do konečné nominace se ale vejdou jen čtyři jména.