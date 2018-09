„Andělská pěst“ Bytyqi o světový titul: Není to souboj máma - dítě

„Moje mamka je o rok mladší než moje soupeřka,“ usmála se 22letá Bytyqi. Bude čelit úderům 46leté vyzyvatelky, jejich duelem v atomové váze do 46,27 kg vyvrcholí sobotní Box Live v Ústí nad Labem.

Neprosila jste v legraci maminku, aby vám dělala sparing?

Ptala jsem se, ale nejde to. (smích)

Bude věk vaší výhodou?

Já doufám, že ano. Ale ona běhá maratony za úžasné časy a fyzička v boxu dělá hodně. Snad mi moje mládí pomůže, že se do ní zakousnu a půjdu po ní.

Jste ve 13 zápasech neporažená, zato ona má bilanci 2-1.

Viděla jsem pár jejích zápasů a vím, co má za sebou. Věnovala se hlavně thajskému boxu, má i tituly mistryně světa, úctyhodné úspěchy. Já thaibox okrajově dělala taky, ale o dost víc kickbox. Její jméno jsem v minulosti zaslechla, ale nikdy by mě nenapadlo, že spolu budeme soupeřit. Jsem na ni dost zvědavá.

Jaká je boxovat proti starším?

Dřív jsem si z toho dělala srandu, ale když jsem do prvních zápasů dostala starší soupeřky, přestala jsem. Sice na tom fyzicky nejsou nejlíp, ale mají zkušenosti, síly si umějí rozložit, mají to v hlavě srovnané a vědí, za čím si jdou. V tom je jejich obrovské plus.

Castleová je navíc vysportovaná.

Nevypadá, že by se válela několik let na gauči. Věřím, že bude fyzicky na zápas dobře nachystaná.

Zase v nadsázce, nebudete si připadat, že mlátíte mamku?

Mezi provazy jde všechno stranou. Jako kdybyste si z jejího pohledu řekli, že jde mlátit dítě. Není to zápas máma - dcera. Je to souboj generací a tohle se hází za hlavu. Ona bude připravená, já budu připravená, v ringu se věk smaže.

Jaký to bude zápas?

Asi nejtěžší v dosavadní kariéře. Přece jen jde o titul mistryně světa. Se soupeřkou, která má ohromné zkušenosti. Bude to dobrý boj.

Když ho zvládnete, co dál?

Určitě by se titul obhajoval, to je jasné. Je to pro mě velký úkol, protože nikdo v životě v Česku o světový pás WBC neboxoval. Cítím větší zodpovědnost. Chci vyhrát, musím vyhrát. Pro mě to je nejvyšší meta, kterou jsem si stanovila. A přišlo to takhle brzo. Jsem za to ráda.

Navíc boxujete doma.

Což je obrovské plus. Rvát se o světový titul v mém městě je extra motivace už kvůli fanouškům.