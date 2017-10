Volejbalové týmy Ostravy a Frýdku-Místku řešily odchody opor

Ze Sokola před touto sezonou odešly čtyři hráčky, z Ostravy šest. „Ty odchody byly plánované, protože holky ukončily vysoké školy,“ řekl ostravský manažer Miloš Matula. „Snažili jsme se hráčky udržet, ale šance byla minimální.“

Smečařky Petra Kojdová, Marie Toufarová a Magdaléna Zedníková zamířily do zahraničí, blokařka Kateřina Kvapilová na hostování do Frýdku-Místku a nahrávačka Kamila Součková se chystá na Nový Zéland.

Libero Kamila Červenková zůstala coby asistentka trenéra Zdeňka Pommera a při jeho letních reprezentačních povinnostech družstvo připravovala. Čekají ji však mateřské povinnosti. „Kamča s námi bude do Vánoc, do té doby musíme najít náhradu,“ řekl trenér Zdeněk Pommer.

K obměně kádru dodal: „Osa nám zůstává – dobrá nahrávka, dobrý smeč a dobrý blok. Teď jde o to, aby libera byla pracovitá, abychom měli přihráno.“

Po operaci křížových vazů jde do hry smečařka Helena Kojdová. „Z pohledu, jaké zranění měla, se vrací v suprové formě,“ řekl Pommer.

Posilou na smeči je Litevka Vilte Makauskaiteová. „Má dobrou přihrávku a šikovnou ruku, je pracovitá a do kolektivu zapadla,“ řekl Zdeněk Pommer.

Extraliga bude vyrovnanější

Dosavadních devět extraligových celků letos doplnila Dukla Liberec. „Díky tomu odehrajeme více zápasů, zvýší se konkurence, ale Dukla má vyšší rozpočet, což nám na hráčském trhu uškodilo. O některé hráčky, které skončily v Liberci, jsme totiž měli zájem,“ podotkl Pommer.

Extraliga se po základní části rozdělí na dvě nadstavbové skupiny. V jedné bude nejlepších šest týmů, ve druhé zbylé čtyři. „Nahoře opět budou Prostějov a Olomouc. Pro další týmy to bude mazec, aby se do šestky dostaly,“ předpovídá Zdeněk Pommer. Frýdecko-místecký trenér Leopold Tůma souhlasí, že o umístění do šestého místa bude pořádný boj. „Všechny týmy posílily.“

Sokol se musí vypořádávat zejména se změnou nahrávačky. Markéta Uhrová je těhotná, takže místo ní přišla Polka Izabela Blasiaková. „Ještě potřebuje čas, ale věřím, že Markétu nahradí,“ řekl Tůma.

Blokařka Michaela Jurčíková odešla do Belgie, zastoupit ji má Kateřina Kvapilová. „V Ostravě moc nehrála, u nás dostane šanci stejně jako smečařka Adéla Borovcová ze Šternberka,“ uvedl kouč.

Pryč jsou i smečařka Kateřina Holišová (MS Brno) a libero Nikola Teperová (Ostrava). „Doufám, že zase o něco zkušenější budou stávající smečařky Pavelková a Kukučová.“

Tůma si přeje, aby byl tým vyrovnaný ve všech herních činnostech. „Pokoušíme se o rychlejší a pestřejší volejbal.“