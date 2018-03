Jedno je už jisté, s Ostravou hrát nebudeme, ví budějovický trenér Dvořák

První set ztratili v osmém kole První Budějovice prohrály v základní části pouhých 16 setů. Jen jednou Jihostroj prohrál a nezískal ani bod. Nejvíce bodujícím hráčem týmu se s 275 body stal univerzál Filip Křesťan. To ho řadí na desáté místo v celé extralize. Skvělý úvod Až v osmém utkání našel soupeř recept na to, jak do té doby naprosto suverénnímu Jihostroji sebrat alespoň jeden set. V listopadu se to povedlo Ústí, ale i tak doma s Budějovicemi prohrálo 1:3. První prohra přišla v desátém kole. Pohárové nezdary Jak v evropských, tak i v domácím poháru volejbalisté Jihostroje neuspěli. Nejprve v předkole evropské nejprestižnější soutěže Ligy mistrů nestačili Jihočeši na finskou Sastamalu, potom v Poháru CEV na izraelský tým z Akka. V semifinále Českého poháru vedl Jihostroj nad Karlovarskem 2:0, ale utkání nakonec ztratil poměrem 2:3 na sety. Na výhru v této soutěži tak Budějovice čekají už od roku 2011. Výměna manažerů Po dlouhých jedenácti letech se s Jihostrojem rozloučil blokař, bývalý reprezentační hráč a později manažer českobudějovického týmu Stanislav Pochop. Pětkrát v Jihostroji slavil titul jako hráč, dvakrát jako funkcionář. Ve funkci manažera ho nahradil Robert Mifka.