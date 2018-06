Házenkáři Jičína dotvářejí kádr pro příští sezonu, měnit ho moc nechtěli

Žádné převratné změny nečekejte. Jičínský klub půjde do příští sezony prakticky se stejným kádrem, který mu v té minulé přinesl velmi slušné šesté místo mezi elitou.

Mužstvo vedené novým koučem Petrem Mašátem splnilo postupem do play off hlavní cíl, šesté místo pak odpovídá současnému extraligovému rozložení sil.

„Do play off jsme postoupili, i když to letos bylo hodně vyrovnané a nikde není napsané, že to tak musí být i příště. S Karvinou jsme v pěti ze šesti poločasů hráli výbornou házenou, zápasy s Kopřivnicí, které nás dostaly do série o konečné páté až šesté místo, byly dobré. V ní už to s Duklou nebylo ono, ale jinak bereme sezonu jako úspěšnou,“ uvedl sportovní ředitel jičínského klubu Petr Babák.

Také proto, že se týmu daří trvale udržovat zájem fanoušků o házenou. „Na zápasy chodilo hodně lidí a to je měřítko toho, jak to děláme, to je hlavní odraz naší práce,“ uvedl sportovní ředitel.

I proto v Jičíně nijak netlačili na bezpodmínečné posílení kádru, jeho dotvoření spíše reagovalo na několik málo možných ztrát z toho stávajícího. „Vše se pochopitelně odvíjí od rozpočtu a my ho máme nastavený na to, že nejsme profesionální klub,“ vysvětluje Babák.

Přesto se tři noví hráči od podzimu budou v jičínském dresu objevovat. Z extraligového Nového Veselí totiž Jičín získal dvaadvacetiletého Jiřího Dolejšího, z kádru prvoligového Chodova pak přicházejí o pět let starší Martin Kolařík a pětadvacetiletý Jiří Kostelecký.

Oba hráči se mimo jiné střelecky výrazně podíleli na druhém místě pražského týmu ve druhé nejvyšší soutěži, oba mají ale mateřský klub jinde. Kolařík ve Zruči nad Sázavou, Kostelecký v Třeboni.

Všichni tři by společně s ostatními hráči kádru měli nahradit tři pravděpodobné absence. Pracovní vytížení nedovolí hrát nejvyšší soutěž Radku Královi, podobně na tom je Dominik Čurda a zatím nedořešené je pokračování angažmá polského házenkáře Mateusze Wolskiho, historicky prvního cizince v jičínských barvách.

„U Radka Krále je to 99 procent s tím, že není v budoucnu vyloučen návrat. U Dominika Čurdy v tuto chvíli moc nevíme a Wolski je třetí otazník. Rád by u nás pokračoval, dokonce zvažuje, že by se do Jičína přestěhoval, ale ještě to není dořešené,“ vysvětlil jičínský sportovní ředitel.

Ať už dopadne situace kolem tří zmíněných hráčů jakkoliv, v Jičíně s výraznějším přísunem nových hráčů pro příští sezonu moc nepočítají. „Trochu nás trápí situace na střední spojce, ještě uvidíme, jak ji vyřešíme, možností je i řešení z vlastních zdrojů,“ uvedl Babák.

Tým by se měl v příští sezoně opírat o stejné opory jako v té nedávno skončené. „Zůstávají nám oba brankáři, zkušený Ondra Šulc s námi prodloužil smlouvu o dva roky, pokračovat bude kapitán Martin Bareš,“ vypočítal sportovní ředitel jičínského klubu.

Jičín nedávno oslavil pětileté výročí zisku svého historicky prvního titulu mistrů republiky, v současnosti ale jeho ambice tak vysoko nejsou. „Chceme dělat házenou co nejlépe, ale v rámci našich možností, které máme. Pochopitelně kdyby byl sponzor, který by přispěl výraznou částkou, bylo by to o něčem jiném, ale do žádného rizika, které by klub v budoucnu mohlo ohrozit, jít nechceme,“ vysvětlil ředitel strategii jičínského klubu.

Tým se na novou sezonu, v níž bude obhajovat 6. místo, začne připravovat už příští týden.