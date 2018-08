Evropské šampionáty viděla miliarda diváků, televize chtěly ještě víc

Evropská vysílací unie sice před zahájením „malé olympiády“ doufala až v 1,3 miliardy televizních diváků, i tak jde podle ní o vysoké číslo. A právě zajištění větší televizní sledovanosti pro jednotlivé sporty mělo být jedním z hlavních cílů projektu.

Každý ze sportů (cyklistika, plavání, gymnastika, veslování, triatlon a golf) si přitom našel své příznivce i přímo v Glasgow. Úspěšně tak bojovaly s konkurencí v podobě fotbalových „Old Firm“, tedy skotských velikánů Celtiku a Rangers, jimž začala sezona nejen ve skotské nejvyšší soutěži, ale rovněž v pohárové Evropě.

V Glasgow se zúčastnilo soutěží a událostí spojených s projektem evropských šampionátů 360 tisíc lidí. Podle organizátorů bylo prodáno okolo 140 tisíc vstupenek, dalších 220 tisíc fanoušků si vychutnalo volně dostupné disciplíny a bohatý doprovodný program, jenž se odehrával v centru města na George Square.

Pro sportovce se toho ale příliš nezměnilo. I když by se mnozí z nich třeba rádi podívali na jiný sport, bránila jim v tom i přes jejich soustředění do jednoho města vzdálenost a složitější transport na další místa, ale i kolize v programu.

„Je to úplně stejné jak na jiných závodech, protože se nikam nedostaneme. Závodník se soustředí na vlastní závody, kanál je mimo, nemáme možnosti se podívat vedle. Je to něco jiného než olympiáda, není žádná olympijská vesnice, která by sdružovala sportovce. Není žádná výprava, která by jela společně. To tomu chybí. Je to jen o tom, že ve stejný čas jsou závody,“ uvedla veslařka Miroslava Topinková.

Vesnice pro sportovce po vzoru té olympijské by se jí líbila víc. „Na druhou stranu musím říct, že to tady bylo hezky zorganizované. Na závodišti jsme měli velký stan pro sportovce, mohli jsme si tam vzít čaj, kafe, banány, tyčinky, vodu... Bylo to napůl jako na olympiádě, ale tím, že sporty nejsou tak propojené, to jako na olympiádě není. Ale pro diváky je to zajímavé,“ doplnila Topinková.

Skifařka Miroslava Topinková Knapková (10. dubna 2017)

Mnozí ze sportovců měli navíc evropský šampionát spíše jako určitý doplněk v nabitém programu, v němž je navíc teprve čeká skutečný vrchol sezony v podobě mistrovství světa.

„V úterý závod, ve středu pak zase odlet směr Kanada na závod Světového poháru. Takže zajít bylo možné maximálně tak někam na večeři, na nic jiného nebyl prostor,“ vysvětlil biker Jaroslav Kulhavý. Podobné to bylo i u řady silničních cyklistů.

Budoucnost projektu, který se podařilo velmi obstojně nastartovat, je otevřená. Jeho pokračování má proběhnout v létě 2022, přičemž o pořadateli se teprve rozhodne.

Nejpravděpodobnějšími variantami jsou Brusel společně s Eindhovenem, Hamburk v kooperaci s Londýnem, ale také čistě polská varianta Katovice, Poznaň, Pruszków.