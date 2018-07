Házenkáři Karviné zahájí Pohár EHF s Tineks Prolet Skopje

Házenkáři Plzně zahájí Pohár EHF na začátku září a v případě postupu sehrají dvojzápas s rumunským celkem z Constanty. Karvinští hráči začnou až v říjnu. Zástupce české házené v Challenge Cupu pražská Dukla bude čekat na lepšího z duelu mezi Jedinstvem z Černé Hory a litevským týmem Kauno Ažuolas.

V Poháru EHF žen Most pozná okruh soupeřů až po skončení druhého kola. Už v prvním kole se představí házenkářky Slavie Praha, a to proti rakouskému Stockerau. Pak by je případně čekal rumunský celek Magura Cisnadie.