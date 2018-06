Zlomit Turky. Volejbalisté ladí na domácí vyvrcholení Evropské ligy

„Věřím, že ukážeme charakter, protože to nebude jednoduché. Motivace doma je o to větší. Doufám, že fanoušci dorazí v hojném počtu, my se jim odvděčíme výkonem na maximum a postoupíme do finále,“ řekl trenér Michal Nekola.

V základní skupině se ale jeho týmu nedařilo. Češi vyhráli jen dva z šesti zápasů a v konkurenci Portugalska, Finska a Španělska obsadili poslední místo. Do zápasů nastupovali s vědomím, že mají díky pořadatelství Final Four postup jistý.

„Nepodcenili jsme to, pokaždé chceme vyhrát, ale přistoupili jsme k tomu trošku jinak. Dávali jsme příležitost všem hráčům, aby všichni hráli a ukázali, co v nich je. A souhra nebyla ideální,“ vrátil se Nekola k dění ve skupině.

Nyní už by měla být jasná sestava, která by měla vykročit za úspěchem. „Věřím, že to zvládneme,“ podotkl kouč. Dá se očekávat, že na nahrávce bude Janouch a na liberu Moník, otázkou ale je, zda bude na univerzálu Finger, nebo Hadrava.

Základem bude udržet koncentraci po celý zápas, s čímž měli volejbalisté dosud potíže. „Pokud hrajeme soustředěně, můžeme porazit kohokoli. Klíčem k úspěchu bude hrát od začátku do konce a klasicky se porvat se servisem a přihrávkou.“

Turecko vyhrálo skupinu B, nechalo za sebou i Nizozemce. Češi hráli s Turky loni v přípravě na mistrovství Evropy a oba zápasy prohráli. „Mají výborné účko, dělá hodně bodů,“ upozornil Nekola na kvality univerzála Metina Toye. „A taky střeďáky. Pokud mají přihráno, hrají dobře středem a výborně brání,“ konstatoval český trenér před utkáním, které začíná ve středu v 19 hodin.

Druhou semifinálovou dvojici vytvoří v KV Areně celky Portugalska a Estonska. Vítězové se ve čtvrtek utkají ve finále od 19 hodin.