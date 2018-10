Další nabité léto podle Samkové. A teď konečně medaili z MS, přeje si

Co si pod tím vlastně představit? „Jelen (trenér Marek Jelínek) byl na soustředění nadšený. Sice je začátek října, ale když to takhle vydrží, bude to dobrý,“ vysvětlovala Samková.

Na tiskové konferenci před startem sezony rozdávala – jak je jejím dobrým zvykem – úsměvy, málokdy někoho pustila ke slovu. Neustále vyprávěla. A že toho během léta zase stihla!



„Byla jsem spjatá s přírodou, horami, oceánem, přáteli a rodinou. Nemohla jsem se mít lépe,“ líčila 25letá dvojnásobná olympijská medailistka.



Tak povídejte, největší letní zážitek?

Těch bylo! Strašně rychle mi tohle období uteklo. Myslím, že jsem byla na dovolené: s kamarádkou jsme procestovaly Západní pobřeží Spojených států. S Tomášem Krausem (bývalý skicrossař, čtyřnásobný vítěz SP) jsme natáčeli dokument pro Českou televizi.

Takže další nabité léto slečny Samkové?

Ač to podle aktivit nevypadá, měla jsem pohodu. Hlavně v Americe. Plánovaly jsme túry, ale odpoledne jsme například odpočívaly u jezera, kde bylo jen pár lidí. To bylo nádherný. Klid jsem si poté dopřávala doma v Krkonoších - chodila jsem na koně nebo byla s dětmi na táboře.

A co trénink?

Ten probíhal jako vždycky. Odjela jsem popáté na Nový Zéland. Hodně mě začala bavit jízda na kole, což je super doplněk do přípravy. Na prkně jsem naplno jezdila až nedávno při soustředění na Stelviu.

Kouč Marek Jelínek byl s vašimi výkony spokojený?

Až nadšený! Vlastně oba jsme nadšení. Ramena drží, mám novou fyzioterapeutku. Když to takhle půjde dál, bude to dobrý.

Nejlépe až do únorového mistrovství světa v americkém středisku Solitude, že? Na světovém šampionátu jste zatím nejlépe skončila pátá v roce 2011.

Sice jde o poolympijskou sezonu, ale je velmi důležitá: máme totiž právě mistrovství světa. Takže žádná vykydávka. Tenhle areál v Americe znám, před dvěma lety jsem tam vyhrála Světový pohár. Těším se a doufám, že konečně přivezu medaili. Už by bylo na čase.

Snowboardcrossařka Eva Samková na tiskové konferenci před zahájením nové sezony.

Takže upozadíte jednotlivé zastávky Světového poháru?

Do každého závodu jdu s tím, že vyhraju. Celkové umístění ale letos nechci příliš řešit, Světový pohár bude spíš příprava na mistrovství světa. Jedno kolo nám v lednu zrušili, takže vyrazíme do Colorada s předstihem na aklimatizační kemp. Pak se přesuneme do Park City.

Plánujete se představit i domácím fanouškům v rámci Evropského poháru, který se pojede na Dolní Moravě?

Pokud zajedu dobrý výsledek na MS, proč ne? Ráda bych jela v Česku, navíc potom by měl hned následovat republikový šampionát, kde jsem taky dlouho nezávodila.

Sezona se rozběhne v polovině prosince v rakouském Montafonu. Co vás do té doby ještě čeká?

V průběhu listopadu ještě pět soustředění. Teď se cítím skvěle, tak doufám, že to nebude stejně divoké se zraněním jako loni (tři týdny před OH v Pchjongčchangu doléčila Samková poraněné rameno).