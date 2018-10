Trenérka i moderátorka. Samková v přípravě zkoušela nové role

Během přípravného kempu na Novém Zélandu si dvojnásobná olympijská medailistka vyzkoušela roli trenérky. Rady předávala nastupující generaci při světovém šampionátu, jenž se konal koncem srpna ve středisku Cardrona.

Právě tady se před osmi lety Samková stala juniorskou mistryní světa.

Teď se sem pravidelně vrací za přípravou a říká: „Zéland je srdeční záležitost.“

V panenské přírodě nachází naprosto všechno: klid, potřebné podmínky k tréninku a také přátele. Letos k tomu přidala i hodiny strávené koučováním.

„Jezdit mě samozřejmě baví daleko víc. Pokud bych ale někdy v budoucnu trénovala, určitě bych začínala s prckama, protože nemáte takovou zodpovědnost a můžete s nima jenom jezdit,“ řekla 25letá Samková.



Pochvalu si olympijská vítězka ze Soči 2014 a bronzová z Pchjongčchangu 2018 vyslechla i od hlavního kouče reprezentace Marka Jelínka.

„Evka to zvládla na jedničku,“ řekl. „Je důležité, že se senioři učí učit. Pomáhá to i jim.“



A jeho slova potvrzuje i Samková. A to i přesto, že se často dostávala do sporu: závodnický pohled vs. ten trenérský.

„Říkáte si: Ježišmarja, proč to neprojedou? Vždyť je to tak jednoduchý. Jako závodníkovi vám pak hned dojde, že to tak vůbec není.“

I Samková tak pomohla k nejlepšímu úspěchu výpravy. Vendula Burešová dojela ve světové konkurenci pátá. „Mohli jsme za Evkou dojít pro rady i na ubytování, byla nám neustále k dispozici. Vždycky nám poradila,“ řekla 19letá česká naděje.

V roli moderátorky

Nabité léto zážitky a cestováním si Samková zpestřila ještě dalším nevšedním počinem. Společně s bývalým skicrossařem Tomášem Krausem si při tvorbě dokumentu pro Českou televizi vyzkoušeli i roli moderátorů.

Osmidílný seriál, který budou moci diváci vidět po Novém roce, nabídne zákoutí evropského kontinentu se spoustou krás i adrenalinu.

„Rozhodně nejsme moderátoři. Máme vlastní svérázný projev. Při té spoustě zážitků ale bylo jednoduché říct do kamery téměř cokoliv,“ vzpomínala Samková.



Natáčení probíhalo v březnu v Itálii, Rakousku nebo Slovinsku. Do studia se poté sportovci přesunuli na podzim. A právě tam Samková objevovala neprobádané.

„Zajímavá zkušenost. Zvukaři chtěli, aby to znělo dobře. Nikdy jsem něco podobného nedělala, je to jiné, než dávat rozhovory před kamerou. Ale s Tomášem jsme si hodně pomáhali,“ řekla.



A na co se slečna z Krkonoš nejvíce v novém dokumentu těší?

„Máme tam jednu takovou libůstku, která se prolíná všemi díly. Ale víc neprozradím.“