Co přichystá počasí? Asi to bude větrná loterie, myslí si Puskarčíková

O čem ještě mluvila?

O proměnlivém počasí v Oberhofu:

Tohle je takový klasický Oberhof. Uvidíme, co nám počasí přichystá na čtvrteční sprint, ale zatím to vypadá, že to bude dost podobné jako při dnešním (středečním) tréninku. Ten sníh není zase až tak hrozný jako ten vítr. Asi to bude zase větrná loterie, jak už to tady tak bývá.

O novoročních závodech:

Těším se na ně, i když to na nich jde každoročně trochu ztuha. Ten první týden je vždycky trochu horší, než se člověk rozzávodí.

O tréninkovém drilu o Vánocích:

Bylo to docela drsné. Ale ono se každoročně během Vánoc hodně maká. Měli jsme ještě poslední tréninkové blok, který jsme plně využili. Ještě dneska jsem to na té trati docela cítila. Uvidíme, snad si odpoledne trochu odpočineme a bude to lepší.

O druhém místu v exhibici na Schalke:

Bylo to velké povzbuzení a jsem ráda, že jsem tam mohla jet. Největší zážitek byla ta kulisa a jestli mě ještě někdy pozvou, určitě pojedu moc ráda.

O 44 tisících divácích na stadionu:

Během závodu to takový problém nebyl, horší to bylo před tou exhibicí, kdy jsme měli ještě střelecký závod. To jsem se trochu klepala, ale o to jednodušší mi to pak přišlo během té exhibice.