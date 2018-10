Debut proti nejlepšímu. Balvína čeká úkol ubránit Veselého

Zatímco Veselý je v Eurolize mazákem a v posledních třech sezonách pomohl Fenerbahce až do finále, pro Balvína půjde o první zápas v elitní soutěži.

„Moc se těším, je to nejlepší soutěž mimo NBA. Tenhle rok je to skvělá odměna za minulou sezonu. Euroliga byla soutěž, kterou jsi vždycky chtěl zkusit. Ve Španělsku jsem už osm let a vždycky jsem měl možnost hrát proti euroligovým týmům. Teď to bude něco jiného. Můžu hrát proti nejlepším z nejlepších,“ řekl Balvín novinářům.

A debut si odbude skutečně proti nejlepším. Fenerbahce po loňském titulu letos ve finále jen těsně prohrálo s Realem Madrid a v této sezoně opět patří k favoritům na titul. Balvín navíc bude hrát na Veselého, který byl v minulé sezoně zvolen nejlepším pivotem soutěže.

„Upřímně, přál bych si lehčího soupeře a hlavně začít doma. Začínáme proti týmu, který má ambice vyhrát Euroligu, na jeho palubovce, kde mají díky fanouškům absolutně skvělou atmosféru. Takže na jednu stranu se těším, na druhou ne,“ prohlásil Balvín.

Oba spolu ještě v září trénovali a pomohli národnímu týmu k postupu na mistrovství světa. „I když pro mě souboj s Ondrou není ničím speciálním, těším se na zápas a že si proti sobě zahrajeme. V oficiálním zápase jsme proti sobě vlastně nikdy nehráli. Je super mít v Eurolize k sobě konečně dalšího Čecha. Doufám, že každý rok nás tam bude víc,“ prohlásil Veselý.

Oba čeští pivoti jsou rozdílní. Zatímco Veselý těží z dobré pohyblivosti a je silný v obraně, Balvín má výhodu, že patří k nejvyšším a nejsilnějším pivotům v soutěži.

„Určitě to bude super si proti Honzovi zahrát jinak než v národním týmu na tréninku a poměřit síly. Sice vím, co by něj mohlo platit, ale hraní v nároďáku a klubu je něco jiného, takže uvidíme,“ uvedl Balvín.

Český pivotman Ondřej Balvín

Podle Veselého bude mít Gran Canaria výhodu v rozehranosti. „Mají už odehrané tři zápasy v lize, my jeden v lize a superpoháru. Možná bude aktuální rozehranost na jejich straně,“ míní Veselý.

Fenerbahce měnilo tým jen na dvou pozicích, proto by se mělo znovu rychle sehrát. „Jádro týmu máme pohromadě už dlouho. Nepotřebujeme moc zápasů, abychom se rozehrávali. Víme o sobě prakticky všechno a na hřišti to je vidět. Je to první zápas euroligové sezony, takže nějaký tlak na nás bude. Navíc hrajeme doma. Dáme do toho všechno, abychom vyhráli,“ řekl Veselý.

Zápas začne v pátek v 19:45. Přímý přenos vysílá O2TV Sport.