Veselý bojuje „doma“ o druhý titul, v cestě stojí překvapení sezony

Basket

Dalších 10 fotografií v galerii Jan Veselý (vlevo) z Fenerbahce Istanbul se pokouší zastavit Kevina Pangose ze Žalgirisu Kaunas. | foto: Euroleague.net

dnes 20:53

Jan Veselý se může o víkendu stát prvním dvojnásobným českým vítězem Euroligy. S Fenerbahce Istanbul obhajuje loňský titul, a to ve Final Four hraném v Bělehradu, kde český reprezentant našel druhý domov. V semifinále vyzve Žalgiris Kaunas, v případném finále by na Fenerbahce čekal vítěz duelu mezi CSKA Moskva a Realem Madrid.

Nejprestižnější evropskou soutěž dosud vyhráli tři Češi. V roce 1999 Jiří Zídek právě s Žalgirisem, v roce 2010 Luboš Bartoň s FC Barcelona a loni právě Veselý, který je letos ve Final Four už popáté v kariéře a má šanci přidat druhý titul. Ten by byl o to cennější, že Fenerbahce před touto sezonou prošlo výraznou obměnou. Do NBA odešli Bogdan Bogdanovič a Ekpe Udoh, kteří byli největšími hvězdami; tuto roli po nich převzal právě Veselý a v sezoně byl hlavním tahounem týmu. Patří dokonce mezi kandidáty na nejužitečnějšího hráče celé Euroligy, který bude vyhlášen v sobotu. Češi na Final Four Euroligy 1999 - Jiří Zídek (Žalgiris Kaunas), vítěz 2007 - Jiří Welsch (Unicaja Málaga), 3. místo 2009 - Luboš Bartoň (FC Barcelona), 3. místo 2010 - Luboš Bartoň (FC Barcelona), vítěz 2010 - Jan Veselý (Partizan Bělehrad), 4. místo 2015 - Jan Veselý (Fenerbahce), 4. místo 2016 - Jan Veselý (Fenerbahce), 2. místo 2017 - Jan Veselý (Fenerbahce), vítěz 2018 - Jan Veselý (Fenerbahce), ??? „Každou sezonu je náš cíl vyhrát Euroligu. Jinak to nemá smysl ani hrát. Když budeme hrát naši hru, soustředit se a bojovat, tak je všechno možné. Uděláme pro triumf, co je v našich silách,“ řekl Veselý. Fenerbahce loni uspělo ve Final Four v domácím prostředí v Istanbulu a i letos bude v podstatě jako doma. Trenér Željko Obradovič je srbskou legendou, v týmu jsou dva Srbové Marko Gurudič a Nikola Kalinič, navíc Veselý v Bělehradu basketbalově vyrůstal v dresu Partizanu a loni si vzal za ženu Srbku Natálii Miladinovičovou. „Hrát v Bělehradě je pro mě vždy speciální. Ale budu se snažit na to moc nemyslet a soustředit se na náš cíl. Bude mě podporovat hodně lidí, ale já si přijel pro trofej. A tu získá jen nejlepší tým ze čtyř nejlepších z celé Evropy,“ dodal Veselý. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii V semifinále se Fenerbahce utká s Žalgirisem, který zažívá nejlepší sezonu od roku 1999, kdy celou soutěž vyhrál pod košem s Jiřím Zídkem. Před pár lety klub málem zkrachoval, ale nyní zažívá návrat na vrchol a je černým koněm turnaje poté, co ve čtvrtfinále vyřadil loňského finalistu Olympiakos Pireus. Evropské publikum se těší na trenérský souboj Obradoviče s rozehrávačskou ikonou minulé dekády Šarunasem Jasikevičiusem. V druhém semifinále se nejúspěšnější tým základní části CSKA Moskva střetne s Realem Madrid, narazí na sebe tedy dva nejčastější účastníci posledních šesti Final Four. CSKA byl na každém, Real pětkrát, oba získaly ale jen jeden titul. Půjde především o souboj dvou velkých hvězd. Na straně CSKA francouzského střelce Nanda De Cola a na straně Realu Luky Dončiče, slovinského megatalentu, který patří mezi hlavní favority letošního draftu do NBA. V dresu Realu pak nastupuje rozehrávač Chasson Randle, kterého do vrcholového basketbalu v Evropě vystřelil český šampion Nymburk. Páteční semifinále i nedělní souboje o medaile z bělehradské Štark Areny vysílá živě O2 TV Sport. Stejná televize si zajistila euroligová vysílací práva pro Česko až do roku 2021.