Střelecký rekord a velký obrat nestačily, výhru „upísknul“ rozhodčí

Poslední sekundy zápasu mezi Chimkami a CSKA budou hráče domácího celku ještě dlouho štvát. Po heroickém návratu do zápasu je od výhry dělilo jen málo. Vítězný koš vsítili - jenže ten nemohl být uznán. Rozhodčí se krátce předtím zapískal...

Poražení podali proti výsledku protest.

Dvacet sekund před koncem šel tým z Chimek do vedení 88:87, Anthony Gill uspěl z jednoho trestného hodu.

Pět sekund před koncem odpověděl po samostatné akci hostující Cory Higgins, CSKA vedlo 89:88. Ale přišel rychlý protiútok, Charles Jenkins je sám pod košem a dává.

Výbuch radosti. A výbuch zlosti.

Koš nemůže být uznán, protože rozhodčí předtím přerušili hru... Chimki mají šanci číslo dva, ale tentokrát už obrana CSKA dovolí jen zoufalý pokus Sergeji Moniovi.

Poslední momenty čtvrtého zápasu mezi Chimkami a CSKA:

Nejbohatší klub v Evropě tak postupuje na své další Final Four, sérii ovládl 3:1 na zápasy. Jeho moskevským rivalům z Chimek zůstal jenom vztek.

A pak také několik rekordů Alexeje Šveda. Ten v pátečním zápase nastřílel 36 bodů, což je rekord sezony. Pomohl si osmi trojkami (ze 12 střel) a za historickým maximem play off zaostal o jediný úspěch (devět trojek v jednom utkání trefil v roce 2001 Saulius Štombergas).

V sezoně pak Šved proměnil rekordních 107 trojek - jako první překonal metu sta tref zpoza oblouku.

K vynikajícímu střeleckému představení Šved připojil i šest asistencí a pět doskoků.

Alexej Šved ve čtvrtém zápase s CSKA Moskva:

Chimkám nepomohlo ani 10 bodů od Jamese Andersona či devět bodů od Charlese Jenkinse.

Osmému celku po základní části přitom utkání proti nasazené jedničce CSKA utíkalo mezi prsty, prohrával už 44:60. Závěr však zásluhou Švedovy palby zvládl fantasticky a šel dokonce do dvoubodového vedení (87:85). Prodloužení euroligové sezony mu však dopřáno nebylo.

CSKA vedli Cory Higgins (20 bodů) a Andrej Voroncevič (15 bodů a pět doskoků). Sergio Rodriguez zvládl 14 bodů, Semjon Antonov 13 bodů a Will Clyburn 12 bodů, šest doskoků, tři asistence a tři zisky.

Vedle CSKA, Žalgirisu Kaunas a obhajujícího Fenerbahce Istanbul se na euroligové Final Four do Bělehradu podívá také Real Madrid. Ve čtvrtém duelu přehrál doma Panathinaikos 89:82 a sérii otočil z 0:1 na 3:1. Pro aténský klub to mohla být derniéra, od příští sezony se hodlá zapojit do konkurenční Ligy mistrů.

Také řečtí mistři měli šanci na velký zvrat a s ním i prodloužení série. Prohrávali sice až o 18 bodů, ale úsekem 15:2 se čtyři minuty před koncem dostali na dostřel. A minutu a půl před koncem do bylo dokonce už jen o tři body...

Jenže Real má Luku Dončiče a ten vzal zápas do svých rukou - trefil šťastnou trojku o desku. A hosté už nedokázali odpovědět. Celkem si devatenáctiletý Slovinec zapsal 17 bodů, pět asistencí a čtyři doskoky. Gustavo Ayón mu sekundoval s 12 body, šesti doskoky a čtyřmi asistencemi. Felipe Reyes dodal dalších 12 bodů a Sergio Llull obstaral 11 bodů a sedm asistencí.

Luka Dončič ve čtvrtém zápase s Panathinaikosem:

Chris Singleton byl nejlepším střelcem Panathinaikosu s 21 body, Nick Calathes a Mike James dodali po 18 bodech a Matt Lojeski se dostal na 10 bodů.

Euroliga basketbalistů Čtvrtfinále play off - 4. zápasy

Chimki Moskva - CSKA Moskva 88:89. Konečný stav série: 1:3.

Real Madrid - Panathinaikos Atény 89:82. Konečný stav série: 3:1.