Souboj neporažených. Basketbalistky USK zkusí šokovat v Jekatěrinburgu

Pražanky dosud vyhrály všech deset zápasů v české lize a také tři duely na evropské scéně. „Mít po třech zápasech tři výhry je skvělé a nevím, jestli to někdo očekával. Mám radost z útoku. Mívaly jsme vždy problémy v závěru hrát naše akce, ale v tomto složení to jde. Všichni dělají to, co mají. Z toho mám radost,“ řekla po poslední výhře nad Bourges kapitánka Kateřina Elhotová.

Tabulka euroligové skupiny A Tým Z V P S B 1. Jekatěrinburg 3 3 0 248:156 6 2. USK Praha 3 3 0 240:208 6 3. Bourges 3 2 1 227:203 5 4. Villeneuve 3 2 1 171:198 5 5. Polkowice 3 1 2 181:194 4 6. Castors Braine 3 1 2 164:182 4 7. Schio 3 0 3 160:201 3 8. Orenburg 3 0 3 188:237 3

Souhru mohla trochu narušit reprezentační pauza, během které se hráčky rozprchly do národních týmů. Už v neděli si ale společně zahrály v lize proti Žabinám Brno a s přehledem vyhrály o 56 bodů.

Utkání USK v Jekatěrinburgu začne ve středu v 15:00 SEČ.

Tentokrát je ale čeká jeden ze dvou nejtěžších možných soupeřů. Jekatěrinburg by měl být opravdovým testem síly českého výběru.

Oba celky se naposledy střetly na jaře ve čtvrtfinále minulého ročníku a ruský soupeř v klidu postoupil po výhrách 97:70 a 73:54. Následně celou soutěž už počtvrté vyhrál a v této sezoně opět patří spolu s Kurskem k hlavním favoritům.

„Jekatěrinburg a Kursk jsou dva superfavoriti na titul. Mají kádry totálně nabité hvězdami. Hned jak někde vyskočí hvězda, tyhle dva týmy ji berou. Vytáčejí spirálu financí, že je nemorální na tuhle hru přistoupit. Ostatním týmům odskakují podobně jako my v české lize,“ míní trenérka Natália Hejková.

Po delší době ruský celek netáhne americká hvězda Diana Taurasiová, i tak představuje kádr přehlídku velkých jmen.

Pod košem vládnou Brittney Grinerová, Maria Vadějevová s Belgičankou Emmou Meessemanovou, která minulý týden táhla belgickou reprezentaci k výhře nad Češkami. Na perimetru pak jsou Američanky Courtney Vanderslootová a Kayla McBrideová a španělská hvězda Alba Torrensová, bývalá nejlepší hráčka Evropy.