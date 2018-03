Oslabený Real nešetřil Panathinaikos, Maccabi udivilo střelbou z dálky

Luka Dončič si dva týdny odpočine kvůli problému se stehnem, v Realu se však rychle našel muž, který ho zastoupí. K domácí výhře Madridských nad Panathinaikosem 92:75 zavelel Fabien Causeur, když za 26 minut nastřílel 26 bodů a přidal po čtyřech doskocích a asistencích.

Facundo Campazzo dodal vítězům 15 bodů, pět doskoků a pět asistencí, Edy Tavares potvrdil formu 14 body, sedmi doskoky a třemi bloky. Jejich tým může nadále pomýšlet na pozici v nejlepší čtyřce.

Aténský celek nabídl 23bodové představení Mika Jamese, ten sice trefil všech sedm pokusů za dva, ale minul osm z devíti tříbodových střel. K. C. Rivers zaznamenal 12 bodů (trojky 4/6), Marcus Dedmon je na 11 bodech a Nick Calathes na 10 bodech a pěti doskocích.

Maccabi Tel Aviv veze „povinnou“ výhru z haly posledního Anadolu, zastřílelo si v ní 94:81. Hlavní ofenzivní zbraní vítězů byl Pierre Jackson s 18 body; proměnil pět z osmi trojkových pokusů. Michael Roll mu pomohl 16 body při čtyřech trojkách ze šesti střel, přidal i sedm asistencí.

Celkem hráči izraelského velkoklubu vystřelili zpoza oblouku ve 24 případech, při 15 trefách činí jejich úspěšnost parádních 62,5 procenta. Ve euroligových statistikách střelby za tři je přitom Maccabi na posledním šestnáctém místě.

Vítězové si výrazně pomohli také na doskoku, když ze vzduchu lapili odražený míč ve 38 případech, zatímco hráči Anadolu mají na kontě jen 25 doskoků.

Nejvíce se o tento rozdíl zasloužil DeAndre Kane s devíti doskoky, na kontě má i devět bodů a šest asistencí.

Anadolu vedl Sonny Weems s 21 body, Bryant Dunston zapsal 16, Toney Douglas 14 a Errick McCollum 13 bodů.

Olimpia Milán překvapila v aréně Chimek Moskevská oblast 86:77, když poslední čtvrtinu opanovala 25:15. V závěru se činil hlavně Andrew Goudelock, celkem nasbíral 26 bodů a vylepšil si sezonní maximum.

Mindaugas Kuzminskas mu pomohl 15 body, Curtis Jerrells 14 body a Arturas Gudaitis i Vladimir Micov zapsali po osmi bodech a osmi doskocích.

Andrew Goudelock v duelu s Chimkami

Chimkám nestačil výkon Alexeje Šveda, který nastřílel 24 bodů a šestkrát asistoval. V koncovce se dopustil osudové ztráty, po které Milánští neměli problém výsledek uhájit. V této sezoně už Šved nastřílel 80 trojek, což je nový rekord Euroligy.

James Anderson pomohl Chimkám 14 body, Charles Jenkins 11 body. Někdejší šestka draftu NBA Thomas Robinson se do sestavy vrátila po dlouhodobém zranění dvěma body a dvěma doskoky.

Také španělské derby mezi Valencií a Baskonií skončilo vítězstvím hostů. Ti si do Vitorie odvážejí výsledek 81:71 a s bilanci 12 výher a 13 porážek ještě mohou myslet na play off. To šance Valencie byly už před zápasem spíše teoretické. Domácí přitom měli po většinu duelu mírně navrch, jenže posledních čtyři a půl minuty neskórovali a Baskonia toho využila k bodové šňůře 13:0.

Zazářil hlavně brazilský veterán Marcelinho Huertas, autor 19 bodů a sedmi asistencí, Johannes Voigtmann zapsal 16 bodů a devět doskoků. Vincent Poirier nasbíral 10 bodů a 12 doskoků.

Marcelinho v zápase s Valencií:

Valencii vedl Fernando San Emeterio, proti bývalému klubu nastřílel 15 bodů. Bojan Dubljevič zvládl 12 bodů a Tibor Pleiss 10 bodů.

Euroliga basketbalistů - 25. kolo

Chimki Moskva - Olimpia Milán 77:86

Anadolu Efes Istanbul - Maccabi Tel Aviv 81:94

Valencie - Baskonia Vitoria 71:81

Real Madrid - Panathinaikos Atény 92:75