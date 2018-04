Veselý trefil skoro všechno, v prodloužení ho Fenerbahce postrádalo

Jakýkoli výsledek Málagy na Fenerbahce už nemohl nic změnit na tom, že turecký obhájce titulu obsadilo konečnou druhou příčku v tabulce.

Ve čtvrtfinále tak obhájci titulu půjdou na Žalgiris Kaunas, Baskonii, nebo Chimki Moskva. O tom rozhodnou zbývající zápasy.

Fenerbahce se nepovedl vstup do utkání a brzy prohrávalo o devět bodů. Po celé utkání tak muselo dotahovat soupeřův náskok.

Ve druhé půli zavelel Veselý spolu s Jamesem Nunnallym (19 bodů v utkání) a především Kostasem Slukasem, který byl s 26 body nejlepším střelcem domácích a přidal i sedm asistencí a pět doskoků. V dresu Málagy ho ale překonal Nemanja Nedovič s 31 body.

Ve čtvrté čtvrtině bylo z utkání drama. Fenerbahce se 18 vteřin před koncem ujalo vedení, ale to si hosté trojkou sedm sekund před koncem vzali zpět.

Poslední minutě základní hrací doby už Veselý přihlížel jen z lavičky, krátce předtím se totiž vyfauloval. Na 14 bodů mu nicméně stačilo jen šest střel - pět z nich proměnil a trefil i všechny čtyři trestné hody.

Domácím se povedlo v poslední vteřině po dvou útočných doskocích srovnat a poslat duel do prodloužení. V tom ale Málaga opět diktovala tempo a vítězně se rozloučila se soutěží, neboť do play off nepostoupila.

Euroliga basketbalistů - 30. kolo

Fenerbahce Istanbul - Unicaja Málaga 91:99 po prodl. (za domácí Veselý 14 bodů, 1 asistence)

CSKA Moskva - Crvena zvezda Bělehrad 92:81

20:45 Milán - Panathinaikos Atény

21:00 Baskonia Vitoria - Anadolu Efes Istanbul

FC Barcelona - Chimki Moskva.